USR a fost acuzată recent de un bărbat că nu i-a mai plătit chiria pentru sediul central al partidului, unde se află și filiala București. În replică, Uniunea a transmis că a informat proprietarii unor sedii despre situația de forță majoră și le-a oferit posibilitatea de a opta pentru rezilierea contractului. În cazul sediului respectiv, doi dintre proprietari au acceptat continuarea contractului cu o reducere a chiriei în perioada stării de urgență, dar alți doi nu au vrut nici rezilierea contractului, nici reducerea chiriei. O înregistrare a uneia dintre ședințele conducerii lărgite a partidului, desfășurată anul trecut, arată că situația în privința chiriilor a fost chiar mai problematică. Autoritățile au găsit nereguli în privința unor contracte.

Mai precis, USR a închiriat spațiu și a plătit chirie prin subvenția de la AEP. Numai că spațiul a fost apoi subînchiriat parlamentarilor Uniunii, care îl plăteau cu decontul lor de la Parlament direct partidului. Asta se voia a fi o modalitate ca aleșii să sprijine financiar formațiunea, doar că ”donația” este din fondul parlamentarului pentru chiria deputaților și senatorilor. Se pare că liderii partidului au decis, la acea vreme, că problemele identificate de autorități trebuie soluționate, în sensul în care acele contracte de subînchiriere să înceteze imediat. Totuși, la un moment dat, unul dintre membrii USR a spus că vrea timp să discute cu un expert în fiscalitate, pentru a vedea dacă există o modalitate legală de a mai salva bani. Varianta stornării a fost clar respinsă de alți membrii ai conducerii.

Totul, în contextul în care USR primește de la stat sume consistente. În aprilie 2020, de exemplu, Uniunea a încasat peste 1,7 milioane de lei.

Liderii Uniunii au discutat într-una dintre ședințele de anul trecut despre neregulile în încheierea contractelor. Decizia finală a fost ca subînchirierile să înceteze, chiar dacă unul dintre ei a avansat și varianta „stornării”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.