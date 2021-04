Cum explică Dan Barna șantajul consilierilor USR PLUS la adresa primarului Nicușor Dan: „Realizarea unui buget se face prin acordul părților interesate” / „Bucureștiul nu va rămâne fără buget” / „Dacă e necesar, mă voi implica în mediere” (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, copreședintele USR PLUS, a vorbit despre situația din Capitală, unde bugetul municipal a fost respins de Consiliul General din cauză că nu a primit voturile consilierilor USR PLUS, care fac presiuni la adresa primarului Nicușor Dan pentru ca viceprimarul lor, Horia Tomescu, să primească atribuții depline pentru gestionarea spitalelor din subordinea ASSMB.

Potrivit surselor B1.RO, dacă problema se prelungește până pe data de 7 mai, iar Primăria Capitalei nu va avea bugetul adoptat până atunci, Guvernul nu va putea face plăți și întreaga activitate a municipalității ar putea fi blocată.

