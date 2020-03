Cum explică Ludovic Orban îndepărtarea Georgetei Bumbac din Ministerul Sănătății / Apropiata șefului PSD Constanța lucra acolo din 2011 și încasa mii de euro lunar în conducerile unor companii strategice de stat

Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri dimineață, întrebat de ce a fost îndepărtată Georgeta Bumbac din poziția de secretar general, că această funcție „este practic mâna dreaptă a ministrului”, iar titularul de portofoliu are „nevoie de un om de maximă încredere” lângă el.

Întrebat de ce și-a depus Victor Costache mandatul de ministru și de ce a fost îndepărtată Georgeta Bumbac, Ludovic Orban a răspuns: „Domnul ministru Costache și-a dat demisia din motive de natură personală și profesională, așa cum am prezentat public. În ceea ce privește nu demiterea, doamna Bumbac ocupa funcția de secretar general prin delegare de competențe, deci nu era o poziție ocupată prin concurs. Consider că, odată cu numirea unui nou ministru, noul ministru trebuie să propună secretarul general. Secretarul general și, de asemenea, secretarii de stat care sunt în conducerea ministerului trebuie să facă o echipă bună cu ministrul. Ministrul trebuie să aibă încredere, iar în ceea ce privește secretarul general este practic mâna dreaptă a ministrului și ministrul are nevoie de un om de maximă încredere pentru a putea să se bizuie pe activitatea secretarului general”.

În noiembrie 2019, după învestitura Guvernului Orban I, Libertatea nota că Georgeta Bumbac este funcționar în Ministerul Sănătății încă din 2011, timp în care portofoliul a fost deținut de 12 miniștri, și că adună din consilii de administrație peste 5.500 de euro pe lună. (Detalii AICI)

„Cel mai puternic funcționar din Ministerul Sănătății” ocupă, în același timp, poziții în consiliile de administrație a trei societăți: Compania de Aeroporturi, Compania de Canale Navigabile și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Georgeta Bumbac, actual secretar general în Ministerul Sănătății, are relații apropiate cu mai mulți oameni politici, printre care și Felix Stroe, șeful PSD Constanța. Mai mult decât atât, liderul filialei social-democrate de la malul mării este chiar nașul copilului său, după cum chiar ea recunoaște, dar chiar și așa neagă că Stroe ar fi avut vreun rol în ascensiunea ei profesională.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.