Cum explică premierul Florin Cîțu tăierea bugetului pentru biserici cu 89%: „Nu am avut o critică din partea acestui sector"

Florin Cîțu a discutat cu reprezentanții BOR, înainte de comunicarea noului buget alocat pentru biserici. Premierul a anunțat faptul că nu au existat plângeri de la Patriarhie.

„Anul trecut a fost o alocare istorică. În acest an este o sumă pe care am discutat-o de la început cu cultele, care vine și susține acest sector. Nu am avut o critică din partea acestui sector, deci nu au existat probleme", a declarat Florin Cîțu în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria joi, 18 februarie.

În acest an, Secretariatul General al Guvernului (SGG) va oferi BOR sume prin intermediul a trei programe: bugetul pentru construcția și restructurarea lăcașurilor de cult, salarizarea personalului din biserici, salarizarea cadrelor didactice din domeniul teologic. 760 de milioane de lei este suma cumulată a fondurilor care vor fi alocate în 2021 de Guvern, către Biserica Ortodoxă Română.

Florin Cîțu: „Bugetul se axează pe investiții"

Oficialul de la Guvern a precizat faptul că bugetul pentru 2021 se concentrează pe investiții.

„Am alocat resurse în acest buget, la nivel istoric pentru investiții. Așa cum am făcut și anul trecut, bugetul se axează pe investiții și execuția va fi una foarte bună", a mai declarat Cîțu în cadrul conferinței de presă.