Cum explică primarul Craiovei situația jalnică a gazonului de pe „Ion Oblemenco”. Mihail Genoiu: „Au fost unii care nu au avut răbdare”

Mihail Genoiu, primarul Craiovei, a recunoscut, miercuri, că gazonul de pe Stadionul „Ion Oblemenco” arată foarte rău, deși municipalitatea a cheltuit foarte mulți bani cu întreținerea sa, potrivit Agerpres.



„Îmi doresc mai mult decât toată lumea să schimb acest gazon, dar am două probleme: una este juridică, adică cum îl schimb ca să nu am eu probleme cu legea după ce l-am schimbat, că timpul trece, lucrurile se uită (acum vrem toţi alt gazon, dar peste doi ani vine cineva şi zice 'dar de ce nu l-ai schimbat altfel?') şi a doua problemă este calitatea gazonului - cu ce fel de gazon îl schimb.



Noi am avut un caiet de sarcini pregătit, făcut de consultantul care ne dă nouă consultanţă pentru întreţinerea gazonului şi care face consultanţă şi pentru gazonul de la Arena Naţională şi care a schimbat gazonul şi de acolo, care gazon, sincer să fiu, mie nu mi-a plăcut (...) şi l-a auzit şi pe fotbalistul Nistor de la Dinamo care spunea 'domn'e, mai bine jucam în Ştefan cel Mare'...



Ori în momentul în care mă duc să schimb un gazon cu 250.000 - 280.000 euro cât va ieşi la licitaţie şi să mă trezesc că e la fel ca primul... Nu, nu fac greşeala asta. Şi poate să mă înjure oricine, că nu îl schimb acum, chiar dacă toată lumea vrea acum", a afirmat Genoiu, într-o conferință de presă.



Edilul a mai adăugat că gazonul de acum a ajuns în starea actuală „din cauza nerăbdării unora" care au programat meciul de la inaugurarea Stadionului „Ion Oblemenco" în urmă cu doi ani înainte de semnarea procesului verbal de recepţie.



„Au fost unii care nu au avut răbdare (...) Se anunţase data primului joc (n.red.: pe 10 noiembrie 2017 cu meciul CSU Craiova - Slavia Praga), dar noi nu semnasem procesul verbal de recepţie. Deci cineva s-a băgat să dea termene, sau să forţeze. Iar acum nu vă supăraţi, schimb gazonul, dar fără niciun risc. Eu nu sunt genul de om să rişte aiurea. Îl voi schimba aşa cum trebuie şi cu ce trebuie. Iar pentru asta am nevoie de linişte”, susține Mihail Genoiu.