Cum explică viceprimarul USR-PLUS veniturile mici pe care le-a declarat pentru 2020, deși a fost anul în care a candidat. Horia Tomescu, care a vorbit chiar și despre niște „dobânzi”, susține că a candidat pe gratis (VIDEO)

Horia Tomescu, viceprimarul USR-PLUS al Capitalei, a încercat să explice vineri seară, pe B1 TV, situația bizară care reiese din declarația sa de avere, și anume că el șoția sa au trăit lunar în 2020 cu venituri de 560 de lei, deși anul trecut a fost unul în care a candidat, deci există suspiciunea rezonabilă că și cheltuielile au fost pe măsură.

Dacă inițial a spus că a candidat pe gratis, ulterior a invocat legislația privind finanțarea partidelor. Mai mult decât atât, Horia Tomescu a vorbit chiar și despre niște dobânzi, deși în declarația de avere a declarat exclusiv venituri din servicii medicale, atât la el, cât și la soție. Întrebat dacă a luat bani la negru, viceprimarul USR-PLUS a negat.

Totul, într-un dialog cu Răzvan Zamfir în emisiunea „Bună, România”, unde a încercat să argumenteze și propunerile controversate pe care le-a făcut pentru spitalele din Capitală, încercare soldată cu prea puțin succes.

