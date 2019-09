Cum îi fuge lui Tăriceanu partidul de sub picioare: Liderul ALDE, la un pas de a pierde tot în contextul în care PSD negociază la sânge cu parlamentarii ALDE, iar vocile critice din interior se înmulțesc

La o săptămână de la ruperea ALDE de PSD și ieșirea de la guvernare, Călin Popescu Tăriceanu pare la un pas de a-și pierde partidul. Valul de reacții critice din interiorul formațiunii, încercările social-democraților de a atrage de partea lor orice parlamentar ALDE pentru obține sprijinul necesar aprobării noii structuri guvenramentale și dezertările care au apărut deja sunt tot atâtea motive pentru a ajunge la concluzia că Tăriceanu se află într-un moment în care partidul în fruntea căruia se află îi fuge, pur și simplu, de sub picioare.

Tot mai multe critici din interiorul ALDE

Una dintre reacțiile dure venite din rândul celor de la ALDE, după ruperea coaliției, a venit, luni, de la liderul senatorilor din partidul lui Tăriceanu, Daniel Zamfir.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că nu înțelege decizia lui șefului de partid de a scoate ALDE de la guvernare și de a-l duce către o alianță cu Pro România. De asemenea, Zamfir a menționat că a fost contactat de Viorica Dăncilă, care i-a propus să preia șefia Senatului, însă a refuzat oferta.

”Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvârșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru că am fost plecat o săptămână în vacanță nu o lună, ci pentru că probabil fiindu-mi cunoscută fermitatea convingerilor a fost mai bine să fiu evitat. Aflu în fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleași temeri. (...)

Călin Popescu Tăriceanu este omul care s-a identificat constant în toți acești ani cu lupta împotriva statului paralel, a abuzurilor din justiție, lucru pentru care l-am prețuit și m-a determinat să vin în ALDE. Cum să înțeleg acum această logodnă cu instrumentele statului paralel?

Renunțarea la candidatură, chiar surprinzătoare pentru foarte mulți colegi și nu numai, poate arăta forța unui om politic adevărat, capabil de sacrificiu atunci când crede într-o luptă în care altul poate o avea o șansă în plus și nu am nimic în minus de spus despre Mircea Diaconu, ci dimpotrivă! Dar de ce nu-l putem susține fără o alianta cu Ponta? În plus, asocierea cu Ponta în mod categoric îi daunează și lui Mircea Diaconu! (...)

Voi rămâne să lupt pentru credința mea în cele de mai sus (cu atât mai mult cu cât văd că nu sunt singurul în ALDE care gândește așa), nu se pune problema să particip la vreun joc sau la vreo trădare, nu se pune problema să accept să fiu președintele Senatului (i-am explicat aceste lucruri și doamnei premier cu care am avut o discuție extrem de corectă). Nu plec din ALDE dar spun ferm că în ciuda neînțelegerilor din guvernare și lucrurilor incorecte față de ALDE nu văd de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decât Dăncilă-Teodorovici-Fifor!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

O reacție a venit și din partea liderului ALDE Iași, Radu Botez. Într-o declarație pentru B1.ro, acesta s-a declarat surprins de ”timpul foarte scurt” în care s-a luat decizia ieșirii de la guvernare și a colaborării cu partidul lui Victor Ponta.

"Colaborarea cu PSD nu pot să spun că a existat nici în Consiliul Local nici în Consiliul Județean, adică nu existau ședințe comune. Nu știu care va fi relația cu Pro România, are alte caracteristici sunt tot din PSD oameni plecați, relația personală este foarte bună. Pentru mine a fost o surpriză timpul foarte scurt în care s-au luat aceste decizii. Aș fi înțeles dacă se discuta despre ele acum trei luni, acum 5 luni, dar deciziile au fost destul de scurte și probabil a fost o motivație, cam tot în felul acesta s-au luat deciziile când a ieșit Crin Antonescu din PNL tot de pe azi pe mâine și tot din motive tot așa rămase la stadiul de bârfă, dar fără să fie clare. Nu am auzit nici măcar la nivel de bârfă de ce a existat aceasta grabă. A fost o supriză și apropierea de Pro România și modul destul de rapid de susținere a lui Diaconu. Ieșirea de la guvernare cred că era în foarte multe filiale cerută, de fapt nu ieșirea de la guvernare ci desprinderea de PSD. ALDE a fost perceput ca un apendice a PSD-ului și cred ca asta a fost elementul care a condus la rezultatul de la europarlamentare", a declarat Radu Botez, președinte ALDE Iași, pentru B1.ro.

Despre tensiunile din interiorul ALDE de după ruperea de PSD a vorbit și deputatul Ion Cupă, președinte al ALDE Dolj. Într-o postare pe Facebook, acesta a susținut că mulți membri ALDE au fost bulversați în ultimele zile de renunțarea la guvernare a partidului și la candidatura proprie la alegerile prezidențiale.

”Mă întreb cum am ajuns din busola guvernării și a stabilității politice, dintr-o voce politică rațională, echilibrată să fim catalogați negativ din toate părțile?! Cum am ajuns să fim sursa unei instabilități politice și guvernamentale care folosește oricui, mai puțin românilor, militanților și votanților ALDE?!

Oare nu cumva nu ne-am apărat așa cum trebuie partidul și am cedat nepermis unor Casandre străine de interesul legitim a ceea ce am vrut și vrem să fim: o forță liberală autentică de secol 21 ?!

Văd în aceste zile lideri locali, parlamentari, militanți ALDE bulversați, peste tot în țară. Bulversați de renunțarea simultană și la o candidatură prezidențială proprie, în care toți am investit atâtea speranțe de relansare politică, și la guvernarea pe care am girat-o cu deciziile noastre, cu aportul nostru semnificativ la politici publice eficiente, inclusiv cu criticile noastre constructive.

Și mai văd în aceste zile pe liderul noului aliat politic că vorbește dezinvolt despre Opoziția de Stânga(??!!) pe care am reprezenta-o noi, ALDE și ProRomânia împreună. Și-l mai aud vorbind pe Victor Ponta de o fuziune între cele două partide!!! Iar liderii noștri nu schițează NICIUN gest în apărarea identității noastre liberale.

Pe ce drum mergem? Cine mai suntem noi, ALDE?

”Alianța pentru 1 OM”, asa cum am înțeles ca se numește alianța electorală cu partidul lui Ponta (fără să ne consulte nimeni pentru această denumire) nu este oare, în fapt, o Alianță pentru câțiva oameni de la vârful celor două partide?!

Sentimentul că suntem aduși într-un joc care nu e cel pe care voiam noi să-l jucăm - cu onoare si responsabilitate pentru români si viața lor, promovându-ne valorile și proiectele liberale pentru România - devine tot mai acut”, a scris Ion Cupă, pe Facebook, la finalul săptămânii trecute.

De asemenea, alți lideri ALDE din teritoriu care reproșează că nu au fost consultați în legătură cu deciziile de la centru și l-au avertizat pe Tăriceanu că ”metoda retragerii nu e sigură”.

PSD - negocieri la sânge cu aleșii ALDE. Primele dezertări

Între timp, PSD negociază la sânge cu parlamentarii ALDE, de sprijinul cărora are nevoie pentru a trece prin Parlament noua structură a Guvernului.

Prima dezertare răsunătoare s-a produs încă de săptămâna trecută, atunci când Ramona Mănescu a ales să rămână în Guvern, în condițiile în care partidul său s-a retras din Executiv.

De altfel, în ședința de Guvern din 27 august, Viorica Dăncilă a ținut să-i mulțumească acesteia pentru că a decis să rămână în Executiv, precizând că Mănescu ”a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai importantă decât orice joc politic".

Mai mult, și fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, este curtat acum de Viorica Dăncilă, care i-a propus să îi ia locul lui Tăriceanu la șefia Senatului, după ce liderul ALDE și-a anunțat, luni, demisia din funcție.

Șefa Guvernului a explicat, luni, că i-a făcut această propunere fostului șef al diplomației pentru că ”locul a fost al ALDE și noi am vrut să aratăm că suntem corecți până la capăt”.

Amintim, în acest context, că negocierile șefei PSD cu Teodor Meleșcanu vin la doar câteva zile de când cei doi au avut un schimb de replici tăioase prin intermediul presei, cu privire la rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al României în SUA. (Detalii AICI și AICI)

În aceste condiții, după ce a pierdut șefia Senatului odată cu ruperea ALDE de PSD și ieșirea de la Guvernare, Călin Popescu Tăriceanu ar putea pierde și șefia partidului său, în condițiile în care se înmulțesc, de la o zi la alta, vocile critice din interior, iar social-democrații par dispuși să facă orice pentru a recupera din foștii parteneri de coaliție, în încercarea de a-și reface majoritatea din Parlament.