Exclusiv online // Pentru eficientizarea procesului electoral organizat în străinătate la alegerile prezidenţiale din noiembrie vor fi utilizate în premieră alte tablete decât cele folosite în ţară, a explicat vineri Ovidiu Oproaica, director în cadrul AEP, într-o conferinţă de presă. Acestea vor permite ca până la nouă alegători să voteze în acelaşi timp graţie variantei paperless, care elimină folosirea hârtiei în timpul votului.

„Tableta este puțin diferită de tableta care va funcționa în țară, în sensul că AEP, în afară de faptul că vrea să fluidizeze procesul de vot, a ales și varianta paperless, fără hârtie. În acest moment, listele vor fi generate doar pe tabletă. Pentru prima dată se va folosi semnătură digitală pe ecranul tabletei”, anunță Ovidiu Oproaica, director în cadrul AEP.

Acesta a explicat toate etapele pe care votanţii din străinătate trebuie să le parcurgă pentru a ţi exprima opţiunea electorală. În cadrul procesului digital, alegătorul prezintă buletinul operatorului care va scana documentul, iar într-o „fracțiune de secundă” votul se validează, iar cetățeanul figurează în baza de date că și-a exercitat deja dreptul la vot.

„Minimul de tablete este de 2. Vor fi între 2 și 9 tablete , în funcție de volumul și istoricul pe care-l avem și estimăm la secția de votare respectivă, astfel încât până la nouă persoane pot să vină la tablete simultan să-și verifice buletinul în vederea votării. Acum se scanează totul automat, se salvează automat și face semnătura tot electronic”, a declarat Ovidiu Oproaica.

Acesta a precizat faptul că tabletele vor fi folosite şi pentru a elimina posibilitatea de fraudă la votul prin corespondenţă.

„Prin sistem și faptul că vor fi 9 tablete la secție, va fi traficul mult redus mai ales că am avut și votul prin corespondență. Cu tableta se scanează inclusiv scanarea plicurilor venite prin poștă. Plicurile conțin cod de bare, se scanează cu tableta cu până la 2 zile înainte de începerea votului în străinătate. Miercuri și joi se vor scana, astfel încât persoana care a trimis un plic cu votul exprimat va mai putea merge la secția de vot, dar nu va mai putea vota în condițiile în care sistemul va alerta faptul că persoana și-a exercitat deja dreptul la vot prin trimiterea plicului", a declarat Ovidiu Oproaica.

Acesta a făcut o demonstraţie cu paşii pe care românii din străinătate îi vor parcurge în ziua votului:

