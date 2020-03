Cum își împart USR și PLUS candidaturile pentru București. Lista cu raportul pentru posturile de primar, viceprimar și consilieri ai Capitalei (FOTO)

USR și PLUS și-au fixat raportul sub care vor propune candidați la Primăria Generală, respectiv la cele de sector. Spre exemplu, în cazul Capitalei, unde independentul Nicușor Dan se bucură deja de susținerea USR - dar și de cea a PNL - PLUS va propune viceprimarul.

La Sectorul 1, USR va propune atât candidatul pentru postul de primar, în persoana lui Clotilde Armand, cât și viceprimarul. În schimb, la celelalte sectoare se va merge cu un raport de 1 la 1: La sectoarele 2 și 3 USR va nominaliza candidatura de primar, iar PLUS pe cea de viceprimar, în timp ce la restul sectoarelor lucrurile vor sta invers.

Alegerile locale ar fi trebuit să aibă loc în prima parte a anului, dar calendarul lor este incert. Autoritatea Electorală Permanentă a avertizat că „organizarea la termen a alegerilor locale a devenit o misiune cvasi-imposibilă, iar asupra datei alegerilor parlamentare, care ar trebui să aibă loc la finalul anului, planează un grad mare de incertitudine”, într-o scrisoare transmisă președintelui Klaus Iohannis și premierului Ludovic Orban, potrivit G4Media.ro. (Detalii AICI)