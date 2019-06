Gabriela Mazăre, mama fostului primar de Constanța, a vorbit despre situația fiului său din Penitenciarul Rahova, mărturisind că acesta își ocupă timpul citind și uitându-se la seriale turcești.



„Colegii l-au primit foarte bine. Cei cu care e acum (n.r. - în celulă) sunt niște turci. El se uită la seriale turcești. Citește. Mi-au spus că e foarte bine, chiar și cu cei cu care e în cameră. Nici nu intră în contact cu prea multă lume”, a spus Gabriela Mazăre despre fiul său.



Mama fostului primar a explicat că, în orice caz, perimetrul curții exterioare este unul destul de mic, motiv pentru care Radu Mazăre nu poate să facă prea multe lucruri pentru a-și ocupa timpul.



„Afară este un perimetru care e destul de mic. Pur și simplu se învârte în cerc. Că altfel, ca să facă mișcare n-are cum. E betonat. El ar mai face excercitii. Vrea să meargă în casă, dar n-are cum. Mi a zis ca se invarte în cerc acolo 2 ore”, a afirmat doamna Mazăre.



Nu în ultimul rând, ea a precizat pentru reporterii de la fața locului că Radu Mazăre ar putea începe munca în închisoare chiar de săptămâna viitoare.



„S-ar putea de săptămâna care vine, nu se știe exact, să-l ducă la muncă. El își dorește. Ar putea fi dus la mai multe secții - ceva reparații auto sau la tâmplărie”, a spus Gabriela Mazăre.

