Cum poate bloca Florin Iordache activitatea Guvernului sau a Parlamentului după ce a fost ales președinte al Consiliului Legislativ

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, explică printr-o postare pe Facebook modul în care în calitate de președinte al Consiliului Legislativ, Florin Iordache poate pune dificultate sau chiar bloca activitatea oricărui Guvern și Parlament.

Potrivit fostului ministru al Justiției, Iordache poate face acest lucru folosindu-se de prevederile art. 3 din legea nr.73 din 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ coroborate cu deciziile CCR, de exemplu decizia CCR nr. 299/2015.

Legislația invocată de Ana Birchall prevede că Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ, în termenele stabilite în art. 3 din lege: de 10 zile, 2 zile, respectiv de 24 de ore. Mai mult, un act normativ adoptat de Guvern fără avizul Consilului Legislativ poate fi declarat neconstitutional în baza deciziilor CCR.

Nu, nu este o gluma proasta ci este tristul adevar! Da, ati citit bine! Din functia de presedinte al Consiliului Legislativ, Iordache poate pune in dificultate si chiar bloca activitatea oricarui guvern! Cum poate face acest lucru? Simplu: aplicand prevederile art. 79 din Constituție si ale art. 4 din legea nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, care prevede ca „Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului NUMAI cu avizul Consiliului Legislativ, in termenele stabilite in art. 3 din lege: de 10 zile, 2 zile, respectiv de 24 de ore”! Mai mult, daca cuiva ii trece prin cap sa adopte in Guvern un act normativ FARA avizul Consilului Legislativ, ar fi bine sa se gandeasca de 2 ori pentru simplul motiv ca actul respectiv poate fi declarat neconstitutional in baza deciziilor CCR! Spre exemplu, decizia CCR nr. 83/2009 spune foarte clar ca „Într-un mod cu totul diferit, legiuitorul constituant a reglementat în art. 79 din Legea fundamentală rolul Consiliului Legislativ, care este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simplă sau de urgență. Dacă voința legiuitorului constituant ar fi fost în sensul impunerii obligativității solicitării avizului, atunci aceasta ar fi fost exprimată în cuprinsul art. 141 din Legea fundamentală, într-un mod asemănător celui folosit la redactarea art. 79, pentru reglementarea rolului și atribuțiilor Consiliului Legislativ.”

Si asta nu este tot! Iordache, din calitatea de sef al Consiliului Legislati, poate pune in difictate si activitatea oricarui Parlament! Cum? Simplu: folosindu-se de prevederile art. 3 din legea nr.73 din 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ coroborate cu deciziile CCR, de exemplu decizia CCR nr. 299/2015! Sper ca toti cei care au contribuit, direct sau indirect, la alegerea lui Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, sa citeasca prevederile legale si astfel sa realizeze ce au facut ieri in Parlamentul Romaniei! Personal, I rest my case, daca in Romania anului 2020 un pacalici care a facut atat de mult rau Romaniei si romanilor cinstiti, este inscaunat sef al Consiliului Legislativ! Dati share oameni buni, sa se stie adevarul! Mai jos, link cu actele normative relevante.

P.S. Daca gruparea Dorneanu din CCR va colabora „foarte bine” cu Iordache, Consiliul Legislativ poate deveni cel mai important instrument de legiferarare! Cum? Simplu: este suficient ca CCR sa dea o decizie folosindu-se de prevederile art. 9 si 10 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative! …dar despre acest risc voi reveni intr-o postare viitoare!Ce tragedie! Nouă persoane AU MURIT după ce au MÂNCAT acest PREPARAT! NU există antidot pentru asta