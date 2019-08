Cum pot vota românii prin corespondență. Puțin peste 10.000 de alegători, înscriși până în prezent

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că, până în prezent, doar 10.039 de alegători români s-au înscris pe platforma online www.votstrainatate.ro, potrivit Agerpres.

Comunicatul lansat de AEP notează că votul prin corespondență are următoarele avantaje: posibilitatea de a vota de acasă printr-o procedură simplă şi sigură; evitarea aglomeraţiei de la secţiile de votare; evitarea costurilor deplasării la secţia de votare.

„AEP recomandă cetăţenilor cu drept de vot din străinătate să opteze pentru votul prin corespondenţă, a cărui procedură este simplă, sigură şi eficientă şi care reprezintă o modalitate modernă de vot anticipat la distanţă", a precizat sursa citată.