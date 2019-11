Viorica Dăncilă a votat, duminică dimineață, în București, venind împreună cu soțul său și cu fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu.

Fostul premier a atras toate privirile celor din jur cu ținuta aleasă.

Liderul PSD a mers la urne la Liceul „Sfântul Sava”.

Viorica Dăncilă a purtat un costum bleumarin format din fustă și sacou, la care a pus o broșă albă.

„Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, am votat împotriva austerității. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui”, a spus Dăncilă, după ce și-a exercitat dreptul la vot.

Fostul premier i-a îndemnat pe români să iasă la vot și ”să contribuie la creionarea viitorului”.