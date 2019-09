Premierul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri că s-a înţeles cu trei membri ALDE care să preia portofoliile vacante după ieşirea partidului lui Tăriceanu de la guvernare. Printre aceştia, în mod stupefiant, se află şi Graţiela Gavrilescu care pe 27 august demisiona de la Ministerul Mediului cu declaraţii dure, ca acum să revină alături de PSD în executiv.

"Există viaţă şi după guvernare", spunea, în mod tranşant, Graţiela Gavriela înainte de şedinţa de guvern în care i-a înaintat demisia Vioricăi Dăncilă.

"Eu nu cred că am dat vreodată o dovadă că sunt altfel decât sunt: un om corect care spune adevărul. Am avut programul luat ca atare şi am bifat căsuţă cu căsuţă. Consider că ceilalţi miniştri vor răspunde în faţa premierului şi a electoratului. Nu sunt un om nici care să tac, dar nici să spun lucrurile prosteşti", a adăugat Gavrilescu.

Mai mult, aceasta a respins şi faptul că ar fi fost obligată de către Călin Popescu Tăriceanu pentru a pleca din Guvern.

"Nu mi s-a părut un discurs autoritar, e conform statutului, fiecare preşedinte şi membru când îşi dă o semnătura pe o adeziune trebuie să cunoască prerogativele pe care le are ca membru şi consecinţele atunci când nu mai doreşte să se alinieze liniei partidului", arăta Gavrilescu.

Întrebată de ce s-a luat acum decizia ieşirii de la guvernare, ea a răspuns: "Eu am o vorbă: acum sau altădată. Acum a fost făcuta, deci de azi începând drumul trebuie să continue altfel".

Toate acestea declaraţii au fost făcute pe 27 august, iar la aproximativ două săptămâni situaţia s-a schimbat complet, Graţiela Gavrilescu neţinând cont de deciziile şefului de partid a revenit în guvern alături de alţi doi membri ALDE. (Detalii AICI)