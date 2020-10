Cum s-au descris premierul și primarul general ales al Capitalei. Ludovic Orban: Iubește Bucureștiul și are soluțiile potrivite / Nicușor Dan: Gestul său a fost decisiv, altfel am fi avut probabil același primar

Prim-ministrul Ludovic Orban, președintele PNL, și Nicușor Dan, primarul general ales al Bucureștiului, s-au caracterizat reciproc duminică seară, la o săptămână distanță de momentul când independentul susținut de liberali și USR-PLUS a câștigat cursa pentru Capitală, în dauna Gabrielei Firea.

Întrebat cum l-ar caracteriza pe Nicușor Dan, premierul Ludovic Orban l-a descris pe noul primar general al Capitalei drept un om „care iubește Bucureștiul” și „care are soluțiile potrivite”.

„Un om care iubește Bucureștiul, un om care se pregătește de ani buni să preia guvernarea locală a Bucureștiului, omul care are soluțiile potrivite și, aș spune eu, omul care nimerește într-un context favorabil, pentru că are în mod evident un partener serios în Guvern – iar în ceea ce mă privește pe mine personal, am trecut și prin primărie, știu despre ce e vorba în primărie, noi ne înțelegem foarte repede, fără multe discuții, și împreună găsim soluții pentru București”, a declarat Ludovic Orban, liderul liberalilor, la România TV.

La rândul său, Nicușor Dan a fost întrebat cum l-ar descrie pe premierul Ludovic Orban, atât din punct de vedere profesional, cât și la nivel personal. Cu această ocazie, independentul a explicat că președintele PNL făcut un gest decisiv în ecuația cursei pentru Capitală, „când nu era clar cine urma să fie” desemnat candidat al liberalilor.

„Da, ne cunoaștem de... cred că sunt patru ani, când urma să candidăm pentru aceeași funcție. Am avut și atunci o relație extrem de civilizată. Între timp îl cunosc mai bine. E o persoană care m-a susținut, care a luat o decizie foarte importantă la sfârșit de februarie, când nu era clar cine urma să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei. Exista o mare așteptare din partea bucureștenilor ca Dreapta să aibă un candidat unic și gestul pe care l-a făcut Ludovic Orban a fost decisiv în momentul acela, foarte repede am fost candidat unic al Dreptei. Dacă gestul acesta nu ar fi avut loc, am fi avut probabil același primar, pentru că a avut 38% în alegeri și partidele de Dreapta împreună n-ar fi reușit să aibă un candidat care să aibă mai mult, alegerile ținându-se într-un singur tur. Ca persoană, e o persoană extrem de serioasă și, pe de altă parte, o persoană care înțelege marile mize. Așa l-aș caracteriza pe Ludovic Orban”, a afirmat Nicușor Dan.

Alegerile locale din România s-au desfășurat duminică, 27 septembrie 2020, iar prezența la vot a fost de 46,02%. La scrutinul similar precendent, cel din 2016, prezența a fost de 48,27%.