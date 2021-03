Cum se calculează acum rata de incidență a noului coronavirus. Ce a schimbat Ministerul Sănătății și care sunt acuzațiile lui Vlad Voiculescu la adresa PNL

Focarele de COVID-19 din spitale și centrele de îngrijire sunt incluse din luna februarie în calculul incidenței coronavirusului. CNSU a decis că și focarele vor fi introduse, la solicitarea Ministerului Sănătății, condus de Vlad Voiculescu, și a INSP. Noul mod de calcul a avut drept consecință o creștere a rateid e incidență la nivelul localităților.

Noul mod de calcul al ratei de incidență COVID-19 și disputa dintre Vlad Voiculescu și premierul Forin Cîțu

Pe de altă parte Premierul Florin Cîțu a declarat că nu este de acord să fie schimbat modul de calcul al ratei de incidență, așa cum vrea Ministerul Sănătății, dacă nu sunt argumente științifice pentru a face această modificare.

„Pentru a schimba ceva, trebuie să vedem cum a funcționat ce am avut până acum. Până acum, totul a funcționat bine. Dacă există fundamentare științifică pentru a modifica ceva, sunt gata să o vadă. În același timp, sunt adeptul unor modificări pentru o simplificare. Dacă o modificăm pentru a face lucruri mai complicate, nu susțin”, a declarat premierul, întrebat dacă este de acord cu modificarea modului de calcul al ratei de incidență prin includerea focarelor, așa cum propune Ministerul Sănătății”,a declarat Florin Cîțu.

Odată cu prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României, a fost anunțată și includerea focarelor de COVID-19 în calcularea incidenței privind răspândirea noului coronavirus. În 10 februarie, premierul Florin Cîțu anunța că masura se va aplica abia peste două săptămâni.

Întrebat într-o conferință de presă dacă s-au făcut calcule preliminare astfel încât să se știe dacă vor apărea mai multe zone roșii în țară odată cu aplicarea noii formule, demnitarul liberal explica: „Am cerut această analiză. Nu se va aplica imediat, ea se va aplica peste 14 zile, tocmai pentru a avea o perioadă de tranziție. Am cerut și eu aceste date. Răspunsul a fost că aceasta a fost formula pe care o folosesc epidemiologii, nu am o problemă cu acest lucru. Nu modifică foarte mult, pentru că noi deja am vaccinat și în centrele de bătrâni, și în spitale, unde puteau să apară focare, deci nu va afecta foarte mult. Este doar o modificare pur statistică pentru a avea informația cât mai aproape de realitate și este o formulă pe care o folosesc toate țările din Uniunea Europeană, deci nu este nimic care să ne îngrijoreze”.

Mai mult, secretarul de stat din Ministerul Sănătății Andreea Moldovan a spus, după o ședință cu reprezentanți ai DSU și INSP, că va fi modificat calculul incidenei cazurilor de coronavirus, în funcție de care se stabilesc scenariile în care se află fiecare localitate.

„Am convenit să calculăm rata de incindeţă luând în calcul 14 zile, dar care se opresc cu 3 zile anterior momentului vorbirii, tocmai pentru ca acele cazuri pe care noi le luăm calcul să fie alocate şi cazurile raportate corespunzător. Atunci calculul va fi mai corect aşa”, a spus Moldovan. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății Andreea Moldovan a spus, după o ședință cu reprezentanți ai DSU și INSP, că va fi modificat calculul incidenei cazurilor de coronavirus, în funcție de care se stabilesc scenariile în care se află fiecare localitate.

„Am convenit să calculăm rata de incindeţă luând în calcul 14 zile, dar care se opresc cu 3 zile anterior momentului vorbirii, tocmai pentru ca acele cazuri pe care noi le luăm calcul să fie alocate şi cazurile raportate corespunzător. Atunci calculul va fi mai corect aşa", a spus Moldovan.

Reproșurie lansate de Ministrul Sănătății

O altă dispută a izbucnit după ce premierul Florin Cîţu a declarat că, în urma unei discuţii avute cu şeful Corpului de control al Guvernului, instituţia se va autosesiza cu privire la respectarea legislaţiei privind publicarea datelor legate de numărul de teste COVID efectuate pe fiecare judeţ.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, i-a transmis premierului Florin Cîțu, prin intermediul unei declarații de presă, că datele privind numărul de teste Covid realizate în fiecare județ trebuie să fie publice:

”Există date publice. Toate datele care ţin de cheltuirea banului public ar trebui să fie transparente, făcute publice. Dacă există un motiv ca anumite date să nu fie făcute publice atunci acea autoritate care consideră acest lucru poate să se exprime public. Nu există date secrete. Tot ceea ce înseamnă munca administraţiei publice, respectiv ban public cheltuit ar trebui să fie date publice, transparente”, a declarat Vlad Voiculescu. Ministrul Sănătății a precizat că numărul de teste trebuia să fie publicat cu mult timp înainte.