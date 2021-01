Cum se împart funcțiile de prefecți și subprefecți între PNL, USR-PLUS și UDMR: Precizările lui Ludovic Orban (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seară că în interiroul coaliției de guvernare s-a luat decizia cu privire la nominalizarea prefecților și subprefecților. Împărțierea acestora se a face în funcție de ponderea fiecărui partid în interiorul coaliției.

”Noi, la începutul negocierilor, am stabilit un principiu, care este un principiu corect care este aplicat în toate guvernările de coaliție: reprezentarea fiecărui partid să se facă în baza votului dat de cetățeni. Ponderea PNL este în cadrul coaliției de 54,8%, ceva de genul ăsta, ponderea USR e în jur de 33% și UDMR, în jur de 12%. Practic, girarea funcțiilor publice de reprezentanții formațiunilor politice din coaliție se face pe baza votului dat de cetățeni.

Nu există dispute. Sigur, au fost discuții pe poziții, de secretari de stat, cine în ce zonă. Este prima discuție pe care am avut-o legat de prefecți, astăzi”, a declarat Ludovic Orban în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

În ceea ce privește repartizarea clară a funcțiilor între cele trei formațiuni din interiorul coaliției, Orban a precizat: ”În principiu, e o repartizare conform ponderii. PNL are 23 de prefecți, USR-PLUS – 14 prefecți, UDMR – 5 prefecți. În privința subprefecților, noi nominalizăm 47 , USR-PLUS – 28, UDMR – 10.

Am început discuțiile legate de stabilirea unor criterii, astfel încât să fie o distribuție cât mai justă a prefecților”.

