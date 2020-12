Cum se împart ministerele în noul Guvern: PNL va avea Internele, Finanțele, Educația și încă 6, USR/PLUS primesc 6 portofolii, între care Justiția și Transporturile, iar UDMR va deține Ministerele Dezvoltării, Mediului și Sportului

Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor au anunțat, joi seară, că au ajuns la un acord total privind asigurarea noii guvernări. Astfel, PNL va avea 9 ministere în viitorul Executiv, USR-PLUS - 6, iar UDMR - 3. La șefia Camerei Deputaților va exista un candidat PNL, iar la Senat unul de la USR-PLUS. Cele trei formațiuni se vor duce în fața președintele Klaus Iohannis cu o singură propunere de premier - liberalul Florin Cîțu.

