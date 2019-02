Cum se LAUDĂ Liviu Dragnea în fața socialiștilor europeni: NOI facem politica celor mulţi. NOI suntem de partea bună (VIDEO)

Într-un discurs de vineri, susţinut la Madrid, Liviu Dragnea a acuzat dreapta europeană de "manipulare" şi de "forţare a instituţiilor statului" şi a lăudat guvernarea PSD-ALDE pentru măsurile aplicate, indicând şi că este responsabilitatea social-democraților "să restabilească dreptatea în Europa".

De asemenea, Liviu Dragnea s-a arătat sigur de câștigarea alegerilor europarlamentare de către PSD.

"Suntem puternici pentru că am rămas fideli valorilor noastre.

Miza alegerilor europalemantare este uriaşă", a declarat preşedintele PSD.

Declaraţiile, făcute în cadrul Congresului Socialiştilor Europeni au făcut, însă, referiri și la "corectarea erorilor şi abuzurilor din trecut", Liviu Dragnea lăudând-se cu faptul că a avut o discuţie "prietenoasă" cu Frans Timmermans - cel împotriva căruia s-a făcut o plângere penală pentru organizarea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual şi comunicare de informații false.

Liderul PSD a ținut, totodată, să laude Guvernarea PSD-ALDE.

"În 2020, practic, nicio pensie nu va fi mai mică decât dublul de la începutul mandatului din 2017. În condiţiile în care am redus şi taxele pentru cetăţeni, impozitul pe venit şi taxele pentru mediul de afaceri. Cei de dreapta ne-au zis mereu că aşa ceva nu se poate, că nu trebuie să mărim pensiile, că nu trebuie să mărim salariile pentru că nu sunt bani. Noi am arătat că un guvern social-democrat poate micşora taxele, poate creşte salariile, poate creşte pensiile, poate reda speranţa pentru tineri.

Nu a fost uşor şi nu va fi nici de acum înainte uşor. Vorbim de viitorul Europei, de viitorul nostru, al meu, al dumneavoastră, al copiilor noştri, al părinţilor noştri."

Liviu Dragnea s-a arătat și sigur că PSD va câştiga alegerile europarlamentare.

"Împreună cu partidele surori din Europa, social democraţii trebuie să restabilim dreptatea, să construim un nou contract social pentru Europa şi pentru toţi cetăţenii Europei. Eu sunt absolut convis că o putem face! Eu sunt convins că o putem face. PSD va câştiga alegerile şi sunt convins că şi PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol - n.r.) va câştiga în Spania (...)".

Nu în ultimul rând, președintele PSD a susținut nevoia unui efort menit "să apere democraţia și drepturile cetăţenilor".

"Pentru a atinge aceste obiecte este nevoie să luptăm până la capăt pentru valorile noastre, pentru apărarea democraţiei, pentru apărarea drepturilor cetăţenilor.

Trebuie să restabilim dreptatea, să corectăm erorile şi abuzurile din trecut.

Avem nevoie de o Europă mai aproape de oameni. În care fiecare cetăţean simte că are drepturi egale. Nu trebuie să mai lăsăm pe nimeni în urmă. Noi facem politica celor mulţi. Noi suntem de partea bună. Trebuie să luptăm până la capăt pentru valorile noastre.

It's time, thank you!", a concluzionat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

