Cum se repliază USR-PLUS, după sondajul care îl dă pe Barna cu șansa a patra la prezidențiale. Cioloș: Este o tentativă de demobilizare a potențialilor susținători

Dacian Cioloș, liderul PLUS, consideră că noul sondaj IMAS, care îl dă pe Dan Barna abia al patrulea, după Mircea Diaconu și Viorica Dăncilă, încearcă să inducă ideea că prezidențiabilul Alianței nu are nicio șansă la turul al doilea al alegerilor, fiind o tentativă de demobilizare a potențialilor susținători ai candidatului USR-PLUS.



„Înainte de alegerile europarlamentare, la fel un sondaj cu câteva zile înainte de alegeri dădeau niște rezultate care nu sunt departe de ce e dat acum și care au fost diferite de ce s-a întâmplat la alegeri.



(...) Dacă ne uităm la ce a dat IMAS atunci și ce e acum, încearcă să inducă ideea că Dan Barna nu are nicio șansă pentru turul doi, să demobilizeze potențialii susținători, eu le spun: haideți la vot, pentru că Dan Barna are șanse reale”, a declarat Dacian Cioloș, la Europa FM, potrivit g4media.ro.



Declarația liderului PLUS vine în contextul în care cel mai recent sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM, îl plasează pe candidatul USR-PLUS cu șansa a patra la alegerile prezidențiale din noiembrie.



Dacă președintele Klaus Iohannis conduce detașat potrivit sondajului, fiind cotat cu 45,7% din preferințele alegătorilor, Mircea Diaconu este al doilea, cu 16,7%, și nu Viorica Dăncilă (15,1%) sau Dan Barna (12,6%), care păreau să fie principalii favoriți în lupta pentru al doilea bilet în finala prezidențialelor, planificată pentru 24 noiembrie. (Detalii AICI)