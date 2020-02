„Cum sunt cheltuiți banii tăi”. USR a lansat platforma Open Budget București, prin care bucureștenii pot vedea unde se duce banul public. Năsui: E cheltuit într-un mod opac (VIDEO)

USR a lansat proiectul Open Budget București, o platformă online prin care orice cetățean al Capitalei poate „vedea într-un mod inteligibil și transparent cum este organizat bugetul” public, atât din punct de vedere al ponderii economice, cât și la nivel de alocări.

Unul dintre artizanii proiectului este Claudiu Năsui, președinte al USR București și deputat al României. El a explicat că ideea i-a venit dintr-o „pasiune pentru bugetele statului”.

„Un proiect care îmi este foarte, foarte drag. Acum mulți ani, cred că 12 ani, am început să am o pasiune pentru bugete. De fapt, pasiunea mea era pentru filosofie politică și pentru contabilitate. Știu că ar putea suna bizar, dar cumva conjuncția dintre cele două a rezultat o pasiune pentru bugetele statului și pentru bugetele publice. Am început o platformă, care se numește «Open Budget». Open Budget care urmărește bugetul național al statului, deci bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul pentru șomaj etc. Un pas pe care nu l-am făcut noi niciodată cu platforma Open Budget, pe care trebuia să îl facem și ne doream să îl facem, era pasul înspre local. Pentru că aproximativ o treime din banii pe care îi cheltuie statul român îi cheltuie, de fapt, localitățile, primăriile, consiliile județene etc. Nu doar că îi cheltuie, dar îi cheltuie într-un mod extrem de opac. Nu prea știm unde se duc banii”, a declarat Claudiu Năsui, la lansarea proiectului.

Prin această platformă, nu numai că cetățenii pot consulta cheltuielile instituțiilor din subordinea Primăriei Generale și ale celor de sector și pot vedea concret încotro se duc banii din bugetul Capitalei, dar li se oferă și un sistem de tip avertizor de integritate. Astfel, ei pot reclama o eventuală fraudă cu fonduri publice.

La lansarea proiectului au mai luat cuvântul Clotilde Armand, candidata USR la Primăria Sectorului 1, Radu Mihaiu, specialist în digitalizare - candidat USR la Primăria Sectorului 2, Cristina Prună, fost consilier general și actual deputat USR, și Gabriel Waspusch, coordonatul programului de guvernare al USR pentru București.