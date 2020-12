Cum vede Alexandru Rafila negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UMDR pentru formarea noului Guvern (VIDEO)

Alexandru Rafila, deputat-ales PSD și propunerea social-democraților pentru funcția de premier, a catalogat drept „circ” negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UMDR pentru formarea viitoarei coaliții de guvernare. Social-democratul a dat de înțeles că PNL are pretenții cam mari pentru scorul obținut în alegerile parlamentare și a susținut că i se pare ilogic ca Ludovic Orban să se vrea premier la puțin timp după ce a renunțat de bună voie la post. De altfel, Rafila l-a criticat pe Orban pentru faptul că a demisionat din funcția de prim-ministru, lăsând astfel Guvernul cu puteri limitate.

„Toate discuțiile astea prelungite trebuie să se soldeze, la un moment dat, cu o finalitate, pentru că e nevoie de un guvern cât mai rapid. Unul care să-și poată să-și exercite atribuțiile. Criza economică e extrem de mare. Ați văzut ce consecințe sunt pentru că domnul Orban și-a dat demisia din timp, așa încât să nu mai poată fi adoptate Ordonanțe de Urgență. Iar consecințele economice sunt evidente. Nu mă mai refer la cele pentru zona de sănătate, care acum e în atenția tuturor. Evdent că toate aceste dispute ar trebui să se termine.

Dar nu pot să nu remarc că 25% dintre voturile alegătorilor reprezintă incredibil de mult. Totuși, ocuparea principalelor poziții în stat, președintele Camerei Deputaților, prim-ministru, un număr foarte mare de ministere... Mi se pare exagerat că doar unul din patru alegători care s-au prezentat la vot au dat votul PNL, iar această împăunare permanentă mi se pare puțin exagerată. Mai ales că soluțiile economice ale precedentului guvern liberal au fost destul de dubioase. Suntem pe un rușinos loc 114 global în ceea ce privește sprjinul acordat de Guvern sectorului economic în timp de pandemie. Am împrunutat foarte mult și am avut programe de shopping, așa le spun eu, și mai puțin programe de susținere a mediului economic și lucrul acesta se reflectă în pierderea locurilor de muncă și în închiderea multor întreprinderi mici și mijlocii”, a declarat Alexandru Rafila, pentru B1 TV.

