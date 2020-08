Cum vor fi împărțite cele 80 de miliarde negociate de Klaus Iohannis la summitul UE. Marcel Boloș anunță bani pentru transporturi, agricultură, mobilitate urbană şi sănătate (VIDEO)

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat, la finalul ședinței de Guvern de luni, că Executivul trebuie să pregătească documentele necesare pentru ca România să primească cele aproape 80 de miliarde de euro negociate de președintele Klaus Iohannis la ultimul summit exaordinar al UE. Boloș a explicat cum anume vor fi împărțiți acești bani și care sunt obiectivele României la negocierile cu Comisia Europeană. Ministrul liberal a mai precizat că Guvernul a alocat fonduri pentru pregătirea de proiecte mai ales în transporturi, agricultură, mobilitate urbană, sănătate şi digitalizare.

„Bugetul pe care îl avem alocat în această perioadă pentru negociere e de 79,9 miliarde euro, buget negociat de președintele Klaus Iohannis. Guvernul Orban are sarcina de a creiona documentele strategice accesării acestor bani.

Bugetul e structurat pe trei mari destinații. Prima, în valoare de 30,4 miliarde euro, e alocată mecanismului de redresare și reziliență pentru care România trebuie să elaboreze planul național, ce trebuie apoi negociat cu Comisia Europeană.

O a doua componentă, de 28.4 miliarde, e alocată politicii de coeziune, pentru care Guvernul a scos în dezbatere publică acordul de parteneriat, împreună cu programele operaționale cu termen de trimitere către C.E. a acestor documente la data de 15 septembrie, ca apoi să finalizăm negocierile pentru politica de coeziune până la sfârșitul anului.

Un al treilea buget, de 19,2 miliarde, e dedicat politicii agricole pentru care documentele strategice necesare României se află în prim proces de elaborare”, a declarat ministrul Fondurilor Europene.

