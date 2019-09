Jurnalistul Christian Sabbagh publică un videoclip cu Alexandru Cumpănaşu în care demască "ipocrizia şi imposturii" celui care se prezintă drept unchiul Alexandrei Măceşanu. Mai exact, în timp ce în spaţiul public se declară devastat de tragedia de la Caracal, Cumpănaşu nu a avut nicio problemă în a dansa pe muzică de petrecere în Parcul Copou din Iaşi.

