Cunoscut pentru ieșiri controversate și alte derapaje, Eugen Orlando Teodorovici a fost surprins când își arunca resturile de trabuc pe stradă (VIDEO)

Fostul ministru al finanțelor Eugen Orlando Teodorovici a fost surprins când își arunca resturile de trabuc pe o stradă din Capitală, înainte să coboare din mașină. Irina Petraru a comentat momentul, joi, la „Talk B1”, și a declarat că, din păcate, metehnele din perioada comunistă „au rămas foarte actuale” și pare greu de crezut că vom reuși să scăpăm de ele.

„Boss de boss, așa i-am spus noi, un domn care și-a aruncat frumos resturile trabucului din limuzina cu care circula printr-o zonă a Capitalei – foarte frumos gest. Metehnele dinainte de 1989 au rămas foarte actuale, din păcate, nu avem cum să scăpăm de ele, deși vorbim despre niște oameni tineri”, spune Irina Petraru.

Deși a dispărut din prim-planul vieții publice, Eugen Orlando Teodorovici a rămas cunoscut pentru diverse derapaje, precum momentele în care a folosit un limbaj grosolan la adresa jurnaliștilor sau a altor politicieni.

