Curiosul caz al USR: „Echipa Barna” își sabotează proprii candidați, pentru că „vrea să dăruiască Primăria Capitalei și două sectoare partenerilor de la PLUS” / Nicușor Dan ar fi una dintre ținte

Dan Barna și apropiații săi încearcă din nou să-și impună voința în USR, prin forță. Deși filiala Sectorului 4 a decis regulamentar, prin vot, că Antonio Andrușceac va fi candidatul pentru primărie, liderul partidului și cei din jurul său încearcă din răsputeri invalidarea candidaturii sale, potrivit Capital. Deja celebra „Echipă Barna” ar avea alte planuri cu filiala, pe care le-a promis-o colegilor de Alianță de la PLUS.

Principalul critic al lui Andrușceac este Guilhem Moulin, un controversat consilier local USR din Sectorul 4

Unul dintre cei mai vocali oponenți ai lui Andrușceac este Guilhem Moulin, consilier local USR în Sectorul 4, căruia Biroul Local îi retrăsese sprijinul politic, în 2018, pentru că acesta își făcuse un obicei din a chiuli de la ședințele Consiliului Local, adunând peste 60 de absențe. Chiar și așa, demersul a fost unul inutil, pentru că forul superior, Biroul Municipal, nu a luat nicio măsură.

Absențele nu sunt singura controversă din jurul lui Moulin. În octombrie 2019, pe numele consilierului local al USR a fost depusă o plângere penală pentru fals intelectual și înșelăciune (facsimil), întrucât a semnat în fals condica de prezență la ședința Comisiei pentru Comerț și Protecția Consumatorului din cadrul CL Sector 4. Fapta a fost demascată în aceeași, în cadrul Ședinței de Consiliu Local, chiar de către primarul Daniel Băluță.

În trecut, „Echipa Barna” a fost acuzată de propriul partid că vrea să înlăture dizidența din partid și că face scut în jurul apropiaților

Acuzată că face scut în jurul anumitor personaje controversate din USR, conducerea centrală a formațiunii nu a avut nicio reacție, iar serviciul de comunicare al partidului a interzis filialei de sector să facă precizări publice despre speță, chiar dacă presa publica deja articole despre falsul consilierului USR, iar organizația de sector primise o puternică lovitură de imagine.

Ei, bine, în 2019, Antonio Andrușceac, liderul consilierilor USR Sector 4, avea să câștige alegerile interne pentru a fi candidat al formațiunii la primăria de sector, dar chiar și așa el nu avea să mai fie validat. Andrușceac nu era pe placul conducerii centrale și, deși nu avea probleme de integritate, iar validarea sa ar fi trebuit să fie o simplă formalitate, „Echipa Barna” avea alte planuri cu Sectorul 4.

Acestea fiind spuse, Guilhem Moulin a demarat o amplă campanie de discreditare împotriva lui Antonia Andrușceac. Au fost masiv folosite postări din mediile sociale care ar demonstra că Andrușceac este „misogin” și „șovin”, iar USR, la Biroul Național din 22 ianuarie, l-a chemat pe candidat la „judecată” și a propus invalidarea sa. Fără succes, pentru că votul „Echipei Barna” nu a întrunit o majoritate, lideri importanți din partid poziționându-se împotrivă, cu argumentul că Andrușceac fusese „ales democratic în cadrul filialei”, iar acuzele nu reprezintă probleme de integritate.

Ținta reală ar putea fi Nicușor Dan, pentru îndepărtarea căruia s-ar pregăti o strategie asemănătoare

Mai mult decât atât, există voci care spun că atacul nu-l vizează exclusiv pe Andrușceac, ci că ținta reală ar fi Nicușor Dan, candidat independent așa-zis susținut de USR pentru Primăria Capitalei. Mai multe persoane susțin că, pentru îndepărtarea deputatului, se pregătește o strategie asemănătoare.

Surse din cadrul USR au declarat, exclusiv pentru Capital: „Când a văzut că Antonio Andrușceac a câștigat alegerile din filială, echipa Barna a făcut tot ce era posibil pentru a-l înlătura. Barna a promis această filială partenerilor din PLUS, dar alianța aceasta este denunțată și considerată drept „toxică” de majoritatea membrilor USR, spre nemulțumirea lui Barna, Năsui, Moșteanu, Prună sau Bulai. Acesta este motivul tolerării consilierului Moulin, cu probleme penale. Au vrut să îl folosească împotriva propriului candidat. La vot a fost egalitate, dar ei anunță în continuare ca votul se reia, fapt complet ilegal, întrucât se votează același lucru, în aceeași componență. Probabil vor să măsluiască voturile. Scandalul din USR are lor pentru că echipa Barna vrea să dăruiască Primăria Capitalei și două sectoare partenerilor de la PLUS.”