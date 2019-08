Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus în instanță anularea alegerii Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD în funcțiile de președinte, respectiv secretar general PSD.

AU APĂRUT IMAGINI EXPLOZIVE DE LA NUNTA ANULUI! ASTA E PREA DE TOT

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.