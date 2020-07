Cutremur în PSD Prahova: Iulian Dumitrescu, candidatul Alianței PNL – USR – PLUS pentru șefia Consiliului Județean

Prahova devine primul județ din România în care PNL, USR și PLUS au constituit o alianță pentru alegerile locale din 27 septembrie. Cele trei formațiuni vor intra în cursă cu liste comune pentru posturile de consilieri județeni și candidați comuni în câteva localități din județ, în timp ce Iulian Dumitrescu, președintele liberalilor prahoveni, este candidatul alianței la președinția Consiliului Județean Prahova.

„Această alianță putea, la fel de bine, să fie numită «Adio PSD», cu referire la obiectivul nostru politic pe termen scurt: înlăturarea PSD din pozițiile de decizie ale administrației publice județene prahovene. După aproape 30 de ani de când PSD conduce de facto județul Prahova, condamnându-l la stagnare și chiar regres în ceea ce privește dezvoltarea economică, calitatea vieții și bunăstarea oamenilor, forțele de dreapta se unesc și oferă prahovenilor o alternativă sănătoasă, puternică și coerentă pentru viitorul județului”, a declarat Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova și candidat al celor trei formațiuni în cursa pentru președinția Consiliului Județean.

PNL, USR și PLUS au ajuns la un consens cu privire la principiile de desemnare a candidaților propuși de alianță în Prahova, iar printre acestea se numără competența, onestitatea și responsabilitatea persoanelor respective; fără penali în funcții publice; fără persoane incompatibile sau în conflict de interese; fără foști membri ai PSD printre candidații la consiliul județean.

„Am decis să lăsăm deoparte orice neînțelegeri, puncte de vedere diferite privind politica județeană sau națională, și, respectând independența fiecărui partid și acceptând competiția liberă între partidele noastre la nivel local și național, să ne unim forțele pentru a scoate definitiv, odată cu alegerile locale din septembrie 2020, județul Prahova de sub jugul Partidului Social Democrat. Iulian Dumitrescu este candidatul PNL-USR-PLUS la președinția CJ Prahova”, a explicat Mihai Polițeanu, președintele USR Prahova.

Potrivit unui comunicat de presă, Alianța PNL-USR-PLUS Prahova și-a asumat, între obiective, depesedizarea totală a județului, îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin rezolvarea problemelor de infrastructură ale județului Prahova, încurajarea dezvoltării economice a județului Prahova, servicii publice de bună calitate, precum și urmărirea principiului meritocratic la numirea în funcții publice. Cele trei partide au subliniat angajamentul pentru prevenirea corupției și lupta anticoruptie la nivel județean și local.

„Sunt încantat să fiu în fața dumneavoastră în calitate de candidat unic al Dreptei la Primăria Câmpina. Da, aceasta alianță punctuală este necesară în condițiile în care Câmpina și Prahova trebuie să se îndrepte pe drumul depesedizării. Sunt convins că urmează, pentru Câmpina și localitățile limitrofe, un nou început, un început al dezvoltării și administrației oneste”, a declarat Cătălin Florescu, candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Câmpina.

Alianța constituită în Prahova este un pas strategic important care asigură victoria forțelor de dreapta în fața PSD, un partid în derută și derivă după două înfrângeri electorale majore în 2019 în județ. La alegerile europarlamentare din 2019, PNL și USR-PLUS au obținut, în total, 50,93% din voturile valabil exprimate în Prahova (PNL - 28,35%, iar USR-PLUS - 22,58%), în timp ce PSD a fost votat de doar 20,74% dintre prahoveni. În primul tur al prezidențialelor din 2019, candidații PNL și USR-PLUS au întrunit, în total, 61,67% din opțiunile electoratului prahovean (Klaus Iohannis – 38,7% și Dan Barna 14,07%), iar candidatul PSD a obținut doar o treime din scorul dreptei, adică 22,97%, se arată în același comunicat.

„Este o onoare pentru mine să fiu candidatul dreptei unite la Președinția Consiliului Județean Prahova și vă asigur că sunt motivat, pregătit și hotărât să trimitem PSD acasă și să începem un nou capitol în istoria județului, în care prahovenii și Prahova să fie pe primul loc”, a mai spus Iulian Dumitrescu, candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Prahova.