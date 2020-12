CV-ul lui Cătălin Drulă, noua propunere USR-PLUS pentru șefia Camerei Deputaților

Copreşedintele USR-PLUS Dan Barna a anunțat marți că a făcut un pas în spate în contextul negocierilor pentru formarea coaliției de centru-dreapta și că îl propune pe Cătălin Drulă pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, pe care o vizează și liderul liberalilor, Ludovic Orban. Ce spune CV-ul deputatului USR despre eperiența sa profesională?

Cine este Cătălin Drulă, propus de USR-PLUS pentru șefia Camerei Deputaților

Noua propunere a venit ca urmare a blocării negocierilor, având în vedere că șefia Camerei Deputaților era râvnită atât de Barna cât şi de liderul PNL Ludovic Orban.

Cătălin Drulă este cunoscut în USR-PLUS drept un apropiat al taberei Barna. De alfel, Drulă a mai fost propus de USR anul trecut pentru postul de Comisar European, iar zilele trecute numele său era vehiculat pentru ministerul Transporturilor.



„Încercăm o nouă soluţie. Propunem o altă candidatură la conducerea Camerei Deputaţilor. O să-l propun pe Cătălin Drulă, liderul deputaţilor USR. De asemenea, propune ca eu, Ludovic Orban şi Kelemen Hunor să intrăm ca vicepremieri şi să dăm dovadă de responsabilitate”, a anunţat marţi dimineaţă liderul USR Dan Barna.

Cătălin Drulă a mai fost propus de partid în 2019 pentru funcţia de Comisar European, ca înlocuitor al Rovanei Plumb, refuzată la acea dată de Comisia Europeană.

De profesie inginer software, Cătălin Drulă a studiat în Canada la Universitatea din Toronto, acolo s-a remarcat prin dezvoltarea unor noi platforme de comunicare. Mai apoi s-a întors în România, unde s-a implicat în societatea civilă în cadrul Asociaţiei ProInfrastructura, concentrându-se pe infrastructura de transport din ţara noastră.

În anul 2015, Cătălin Drulă devenea consilier personal al premierului Dacian Cioloș, pe teme de infrastructură, deși CV-ul și pregătirea nu îl recomandau pentru acest post. Câțiva ani mai târziu, în 2019, Cătălin Drulă devenea coordonatorul campaniilor electorale la alegerile europarlamentare, dar și la alegerile prezidențiale.

În Camera Deputaților, Cătălin Drulă a fost ales președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor și membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură.

Acesta a coordonat în USR campaniile electorale la alegerile europarlamentare din 2019, iar mai apoi a fost şeful de campanie al lui Dan Barna la alegerile prezidenţiale din acelaşi an. În negocierea pentru formarea noului Guvern, numele lui Cătălin Drulă a fost vehiculat de mai multe ori pentru portofoliul de ministru al Transporturilor.

Ce studii are Cătălin Drulă

În ceea ce privește studiile, acesta are un master în Informatică (Master of Science in Computer Science) la universitatea din Toronto, obținut în perioada 2003-2005.

De asemenea, a urmat un stagiu de cercetare la Institutul National Polytechnique de Grenoble în perioada 2004-2005.

Tot în Canada, la Toronto a obținut licența în informatică în perioada 1999-2002.