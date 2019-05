După ce se împăcase cu Dragnea acum câteva zile, Gabriela Firea schimbă tabăra: "Îl voi susține pe Paul Stănescu pentru funcția de președinte interimar" / Despre condamnarea liderului PSD: "Oricât ai pătimit din cauza lui, nu poți să te bucuri"(VIDEO)

Dacă acum câteva zile, Gabriela Firea anunță că este iar în relații bune cu Liviu Dragnea, după pierderea alegerilor de către PSD și, mai ales, după condamnarea liderului PSD, primarul general schimbă iar tabăra.

Fiind întrebată dacă va candida la șefia PSD, Firea a declarat: "Sunt colegi care m-au sunat şi mi-au spus c-aş fi cea mai îndreptăţită persoană să preiau preşedinţia partidului. Am spus că eu sunt un om de echipă, nu-mi doresc acest lucru în noaptea alegerilor. Statutar este normal că doamna prim-ministru Viorica Dancilă să preia, ca preşedinte executiv, interimatul de preşedinte", a mai spus Primarul General.

"Îl susţin, cu toată tăria, pentru poziţia de preşedinte executiv intermar, pe domnul Paul Stănescu, care alături de mine şi alţi foarte puţini colegi, am avut cu toţii de pătimit, pentru c-am semnat acea scrisoare şi am avut curajul şi verticalitatea să ne menţinem punctul de vedere", a adăugat Gabriela Firea.

Întrebată ce reacţie a avut în urma condamnării lui Liviu Dragnea, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că nu s-a bucurat, în ciuda adversităţilor pe care le-a avut în trecut cu fostul preşedinte PSD şi a faptului că s-a îmbolnăvit.

"Dar nu vă gândiţi că m-am bucurat. Deci nu m-am bucurat... Cum poţi să te bucuri când un om îşi pierde libertatea, indiferent câte adversităţi ai avut cu el, inclusiv câte ai pătimit din cauza lui, că te-ai şi îmbolnăvit. Nu poţi să te bucuri de aşa ceva, daţi-mi voie să...", a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a mai precizat şi că a avut discuţii cu premierul, însă pe probleme administrative, ce vizează strict Bucureştiul.

"Am vorbit cu doamna Viorica Dăncilă, şi aseară şi azi dimineaţă, şi am stabilit să avem astăzi o întâlnire, după şedinţă Biroului Permanent Naţional şi înaintea Comitetului Executiv, care va avea loc diseară. I-am prezentat şi telefonic şi asta vom şi aprofunda, probleme grave cu care se confruntă Bucureştiul, Primăria Capitalei (...) prin faptul că s-au tăiat foarte mulţi bani, 500 de milioane de lei şi în fiecare în fiecare lună, din ianuarie până acum, câte 100 de milioane de lei".

"Suntem într-o situaţie foarte dificilă cu platie pentru spitale, pentru subvenţia la RADET şi la ELCEN şi de asemenea, pentru marile şantiere ale capitalei".

Ea a mai adăugat şi ca avut întâlniri cu ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, precum şi cu ministru Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Vasile Daniel Suciu. Cu toate acestea, a adăugat Gabriela Firea, discuţiile nu ar fi dus la niciun rezultat până acum.

