Liderul Plus, Dacian Cioloş, a reacţionat printr-un mesaj pe Facebook după ce Guvernul Viorica Dăncilă a picat joi în urma votării moţiunii de cenzură. Fostul premier a cerut președintelui Klaus Iohannis să convoace consultări cu toate forțele politice responsabile din România și să prezinte de urgență un calendar prin care să fie declanșate alegeri anticipate parlamentare.

“După aproape trei ani și trei guverne haotice, incompetente și iresponsabile, PSD a pierdut puterea și s-a prăbușit, astăzi, în Parlament. Târziu, după ce au făcut praf legile justiției, finanțele țării, după ce au mințit și au furat.

Parlamentarii care au votat azi moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă trebuie să meargă până la capăt și să redea puterea cetățenilor cât mai repede.

O nouă majoritate trebuie să devină legitimată, cât mai repede, prin votul cetățenilor României.



Îi cerem președintelui Klaus Iohannis să convoace consultări cu toate forțele politice responsabile din România și să prezinte de urgență un calendar prin care, respectând Constituția, să fie declanșate alegeri anticipate parlamentare după dizolvarea actualului legislativ”, a declarat Dacian Cioloş.

El a mai precizat că partidele parlamentare care au votat moţiunea au datoria să respingă în Parlament două propuneri de prim-ministru și să revină în fața cetățenilor români.

“Trecerea moțiunii de cenzură este doar primul pas pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare, nu o ocazie de a prelua guvernarea fără legitimitate prin jocuri de culise netransparente.

Partidele care au votat azi moțiunea de cenzură au obligația morală să continue să respingă în Parlament două propuneri de prim-ministru și să revină în fața cetățenilor români care să voteze o nouă majoritate legitimă.

Alianța USR PLUS are deja pregătite soluții de guvernare responsabilă, măsuri imediate care să vindece România după trauma PSD și are oamenii capabili care să le pună imediat în aplicare.

Este nevoie de o nouă majoritate în Parlament și de un guvern responsabil care să se apuce de reconstruirea țării, de reformele constituționale necesare și de redarea încrederii că guvernanții trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru găști de partid”, a mai scris Dacian Cioloş.