Dacian Cioloș, liderul PLUS și al familiei politice europene Renew Europe, susține că a primit „semnale clare” cum că există un risc major ca Rovana Plumb, propusă de Guvernul României pentru postul de comisar european, să fie respinsă în audierile din Parlamentul European.



„Există riscul să fie respinsă. Nu cred că România poate să-și permită această înfrângere și această umilință. Nu va fi din cauza străinilor, așa cum spune PSD. De data aceasta s-au tras semnale de alarmă. Eu, în calitatea pe care o am de lider a unuia dintre cele trei grupuri, i-am spus premierului, și n-are nimic de-a face cu părerea mea personală, care ține foarte mult la statul de drept și la funcționarea justiției, în mod clar vor exista foarte multe semne de întrebarea cu privire la această candidatură. Încă mai are posibilitatea doamna Dăncilă să revină asupra acestei decizii și să facă o propunere serioasă pentru un portofoliu, care și eu mă aștept să fie important și să fie oferit candidatului României”, a declarat Dacian Cioloș, luni, într-o conferința de presă susținută la Parlamentul României.



Liderul PLUS susține că este posibil ca, în momentul audierilor, Rovana Plumb nici măcar să nu fie întrebată despre calitățile sale profesionale, ci exclusiv despre dosarul de corupție, pentru că o asemenea poziție impune „să n-ai nicio pată asupra integrității”.



Așadar, Rovana Plumb este propusă de Guvernul României pentru a prelua un portofoliu de comisar european. Dacian Cioloș reamintește că doar votul Parlamentului a oprit urmărirea penală cerută de procurorii anticorupție împotriva europarlamentarului PSD.



În orice caz, alături de Rovana Plumb, Guvernul Dăncilă l-a mai propus pe Dan Nica, deși se crede că prima opțiune este fostul ministru al Muncii. Totuși, Ursula von der Leyen, aleasă președinte al viiitoarei Comisii Europene, le-a cerut statelor membre să trimită câte doi candidați, un bărbat și o femeie, pentru ca în final să rezultate o paritate perfectă de gen.