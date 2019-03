Liderul de partid Dacian Cioloș gândește diferit față de premierul Cioloș: Cum s-a răzgândit președintele PLUS în privința alegerii primarilor în două tururi

Dacian Cioloș și colegii său din Alianța 2020 USR-PLUS s-au răzgândit în privința subiectului alegerii primarilor în două tururi de scrutin. Dacă atunci când era premier, Cioloș a exclus posibilitatea emiterii unei Ordonanțe de Urgență sau asumării răspunderii pentru modificarea legii alegerilor primarilor, acum liderul PLUS face apel la reprezentanții Opoziției pentru susținerea acestui proiect.

"Avem nevoie de alegeri în două tururi. Și acum, eu îl invit pe domnul Tăriceanu să susțină alături de PNL, alături de USR, alături de PMP, alături de UDMR și ce partide mai avem în Parlament, că eu cred că numai PSD-ul nu e de acord cu două tururi așa cum stau lucrurile acum. Păi atunci ce discuție mai avem? Hai să votăm legea, săptămâna viitoare poate să fie gata votată legea și avem alegeri în două tururi și o susțin, mă duc și îl felicit pe domnul Tăriceanu dacă face lucrul ăsta. Dar să îl facă", a declarat, recent, Dacian Cioloș, potrivit Ziare.com.

Afirmațiile sale vin după ce liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că susține revenirea la alegerea primarilor în două tururi, pentru că sistemul cu un singur tur avantajează doar partidele mari.

“Noi susţinem că alegerea trebuie să se facă în două tururi. Când o să discutăm, dacă o să intre în discuţie legea de organizare a alegerilor locale, mai avem timp. Chestiunea asta pentru noi e un handicap, în timp ce pentru partidele mari este un avantaj nemeritat”, a spus Tăriceanu.

În urmă cu câțiva ani, atunci când era prim-ministru, Dancian Cioloș nu avea aceeași părere despre alegerea primarilor în două tururi.

În februarie 2016, premierul Cioloș a respins această idee în timpul unor consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare.

El a susținut că emiterea de către Guvern a unei Ordonanțe de urgență pe acest subiect sau asumarea răspunerii ar implica "riscuri foarte mari" și că exista posibilitatea ca proiectul să nu beneficieze de susținere în Parlament.

"Guvernul susține punctul de vedere de a relua discuția pe alegerea în două tururi, dar e o decizie politică și trebuie asumată în Parlament", spunea Dacian Cioloș, în acel moment.

Chestionat, în prezent, în privința acestei schimbări de opinie, Dancian Cioloș a explicat: "Am spus foarte clar de atunci - susțin alegerile pentru primari în două tururi, e cel mai democratic. Această decizie, care e una politică, trebuie asumată politic în Parlament, pentru că dacă nu e asumată politic în Parlament, oricând Parlamentul poate să schimbe această decizie. Și am pus acolo un exercițiu de logică și am spus așa: vor partidele din Parlament României în majoritate alegeri în două tururi? PNL, ALDE, PSD, UDMR și așa mai departe, atunci nu era încă USR în Parlament, vor alegeri în două tururi? Păi dacă vor, de ce au nevoie de ordonanță de urgență? De ce nu pot vota o lege în Parlament? Dacă Guvernul dă o ordonanță de urgență pentru acest lucru, nu există riscul ca tot o majoritate în Parlament să întoarcă aceasta decizie, poate chiar imediat după organizarea alegerilor și să anuleze în felul ăsta alegerea? Și cine e de vină atunci? Guvernul care a dat ordonanța de urgență pe o lege eminamente politic".

