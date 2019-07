Dacian Cioloș, lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, a fost huiduit miercuri în plenul legislativului european. Totul s-a întâmplat în timpul discursului pe care liderul PLUS l-a susținut după ce socialistul David Sassoli a fost ales în funcția de președinte al Parlamentului European.

Cioloș a vorbit de la tribuna plenului despre o Uniune Europeană care să fie mai aproape de cetățeni și a condamnat ”negocierile de culise” dintre politicieni. Asta în contextul în care el a inițiat și a participat activ la astfel de discuții pe tema alegerii noilor lideri ai instituțiilor UE, iar grupul parlamentar pe care îl conduce, practic, a dinamitat acest proces.

Noii eurodeputați au taxat imediat declarațiile lui Cioloș. Unii l-au huiduit, în timp ce alții au izbucnit în râs.

Liderul Renew Europe s-a repliat rapid și a părut că a înțeles mesajul colegilor. "Aşa o să facem, dragi colegi", a fost replica lui Dacian Cioloș, după pauză de câteva secunde.

