Dacian Cioloș, rămas fără argumente, trece la amenințări: O să îi chem la tribunal pe oamenii care fac afirmaţii nefondate la adresa PLUS

Dacian Cioloş, liderul PLUS, a transmis că îi va chema în tribunal pe cei care fac afirmații nefondate despre partidul pe care îl conduce. Asta după ce a ținut să bată obrazul presei pentru modul în care a interpretat afirmațiile controversate ale Oanei-Maria Bogdan, și ea membră în conducerea formațiunii: "Nu este în regulă modul în care a fost interpretată de unii, inclusiv în presă. Oana Bogdan este un antreprenor de succes, care a valorificat propietatea privata şi îşi pune problema modului în care resursele pe care le avem de gestionat ca societate”. (Detalii AICI)

De data aceasta, fostul premier amenință direct cu tribunalul și acuză faptul că atacurile la adresa PLUS și USR s-au întețit.

”O să încep să îi chem la tribunal pe oamenii ăştia care fac afirmaţii nefondate, care răspândesc astfel de zvonuri şi de minciuni ca să văd care sunt dovezile. Pentru că asta aud de câteva săptămâni, de când am înfiinţat partidul, unii lideri politici cărora le este teamă de ceea ce ar putea să reprezinte PLUS şi de ceea ce ar putea să reprezinte Alianţa 2020 USR - PLUS care nu au alte motive de care să ne acuze şi astfel inventează tot felul de lucruri", a declarat Dacian Cioloş, citat de Agerpres.

Ameninţătile liderului PLUS vin după ce Oana-Maria Bogdan, membru în conducerea partidului, a declanșat un adevărat scandal după ce a pledat, pe Facebook, pentru renunţarea la dreptul la proprietate. (Detalii AICI)