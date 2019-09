Dacian Cioloș (PLUS): Guvernul Dăncilă va susține candidatura lui Kovesi la sefia Parchetului European sau n-o să se mai opună (VIDEO)

Dacian Cioloș, președintele PLUS și liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, a anunțat că, din informațiile pe care le are „de la nivel înalt”, Guvernul Dăncilă va susține candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European sau, cel puțin, „n-o să se mai opună”.



Așadar, într-un interviu publicat miercuri, întrebat fiind care este poziția Guvernului României asupra candidaturii lui Kovesi la șefia viitoare structuri europene de anchetă, Dacian Cioloș a afirmat: „Da, din informatiile pe care le am de la nivel înalt din Guvern, înțeleg că ar exista o susținere de data aceasta pentru Laura Codruța Kovesi sau că n-o să se mai opună”.



Eurodeputatul este „încrezător” că se poate contura o majoritate chiar și în Consiliu, pentru că mai multe state membre „importante” și-au schimbat poziția, atrăgând după ele și alte țări din spațiul european.

„Așa cum știu că stau lucrurile acum, sunt încrezător că se poate constitui de data aceasta o majoritate pentru a susține această propunere de compromis din partea Consiliului, și anume să suțină propunerea Parlamentului European (n.r. - Laura Codruța Kovesi). Laura Codruța Kovesi a avut deja susținători și printre statele membre înainte, chiar și când era pe lista lor pe a doua poziție. Între timp, mai multe state membre importante și-au schimbat poziția. Au adus cu ele și alte state membre care acum sper să facă o majoritate”, a declarat Dacian Cioloș.



Întrebat fiind dacă, potrivit surselor sale, Kovesi se bucură de o majoritate mai amplă sau de una la limită, el a răspuns: „Eu cred că până la momentul votului nu vom ști exact și n-aș vrea să anticipez. Vreau doar să vă spun că eu o să fac tot ce ține de mine ca să ajut la construirea acestei majorități, cu contactele pe care le am. Atunci prefer să tragem cu toții concluziile împreună după vot, nu ne apucăm acum să facem tot felul de estimări”.