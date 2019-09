Dacian Cioloș (PLUS): PSD duce oamenii cu forța la manifestațiile de campanie ale Vioricăi Dăncilă. Daea transformă un eveniment al fermierilor într-o întâlnire electorală cu primul fermier al țării

PSD nu se dezminte și continuă să îi trateze pe angajații statului ca pe o masă de manevră proprie, ducându-i la manifestațiile de campanie ale candidatului Viorica Dăncilă, împotriva voinței multora dintre ei, a afirmat Dacian Cioloș, președintele PLUS.



Eurodeputatul susține că, după cum i-au relatat mai mulți oameni din interior, Petre Daea, ministrul Agriculturii, vrea să transforme un eveniment dedicat fermierilor performanți din agricultura românească într-o „întâlnire electorală cu primul fermier al țării, Viorica Dăncilă”.



„PSD nu se dezminte. Continuă să îi trateze pe angajații statului drept masă de manevră proprie și să îi ducă la manifestațiile de campanie ale candidatului Viorica Dăncilă, contrar dorinței multora dintre ei. Concret, după cum mi-au relatat mai mulți oameni din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), din Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și din Direcțiile Agricole Județene (DAJ), Ministerul Agriculturii, condus de ministrul PSD-ist Petre Daea, vrea să transforme un eveniment dedicat premierii fermierilor performanți din agricultura românească într-o întâlnire electorală cu «primul fermier al țării», Viorica Dăncilă”, a scris Dacian Cioloș, marți, pe Facebook.



Președintele PLUS a explicat că, pentru evenimentul care ar urma să aibă loc la Romexpo în 9 octombrie, „s-a dat ordin de mobilizare generală în tot ministerul păstorit de Daea”.



„Pentru evenimentul care ar trebui să aibă loc la Romexpo în 9 octombrie s-a dat ordin de mobilizare generală în tot ministerul păstorit de Daea. Direcțiilor Agricole Județene li s-a transmis sarcina să facă liste nominale cu participanții și să asigure prezența a cel puțin 20 de angajați din agenție pentru fiecare județ. Și cei din AFIR au primit ordin să asigure câte cinci participanți, dintre angajații proprii. Oamenilor li s-a transmis că este sarcină de serviciu să meargă la București, fiind vorba despre o acțiune care are loc într-o zi lucrătoare”, a adăugat Dacian Cioloș.



Liderul Renew Europe în Parlamentul European îi cere premierului Dăncilă să precizeze „ce lege din țara aceasta îi poate obliga pe niște angajați să meargă la o manifestație contrar voinței lor”.



„Îi cer doamnei Dăncilă să ne precizeze ce lege din țara aceasta îi poate obliga pe niște angajați să meargă la o manifestație contrar voinței lor. Și, mai ales, ce lege îi obligă să facă asta în timpul programului de lucru. Cât îl pivește pe ministrul Daea, el «nu ne dezamăgește». Rămâne un comunist adevărat, cu obiceiuri comuniste bine înrădăcinate în felul în care conduce ministerul. Credeam că, odată cu căderea lui Ceaușescu, mitingurile la care oamenii sunt aduși cu forța vor dispărea. Oameni ca Daea și Dăncilă duc «tradiția» mai departe. Nu degeaba toată lumea spune că PSD este continuatorul fostului PCR”, a conchis Dacian Cioloș.