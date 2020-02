Dacian Cioloș a fost propunerea pentru postul de premier pe care USR a făcut-o în timpul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis, a afirmat Dan Barna, după discuția cu șeful statului de la Palatul Cotroceni.

„Varianta pe care președintele a susținut-o, aceea de a crede că PNL poate să rezolve singur, la guvernare și în Parlament, s-a dovedit a fi o soluție care n-a funcționat. În momentul de față este nevoie de o colaborare onestă și consistentă mai largă pentru a putea să scoatem România din criză. Din această perspectivă, USR și-a exprimat foarte clar disponibilitatea și dorința de a participa la guvernare, în măsura în care se va constitui o majoritate necesară în Parlament. Vorbim despre o participare la guvernare asumată, o participare cu miniștri, o participare în care să putem să implementăm politicile publice pe care USR și Alianța USR-PLUS le susțin în spațiul public. În egală măsură am spus foarte clar că participarea noastră la guvernare presupune ca premierul desemnat, care ar constitui o majoritate, să aibă ca obiectiv OUG pentru alegerea primarilor în două tururi, astfel încât în măsura în care, repet, există o majoritate și Parlamentul votează acel guvern, România să obțină măcar acest rezultat necesar de a-și putea alege primarii în două tururi și de a avea șansa de a avea primari competenți în urma alegerilor care urmează”, a declarat Dan Barna, liderul USR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.