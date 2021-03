Dacian Cioloş, testat pozitiv cu COVID-19: Cei cu care am intrat în contact zilele trecute au fost informaţi. Eu sunt de astăzi în izolare

Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloş a anunţat miercuri, pe Facebook, că a fost testat pozitiv la Covid-19.

„Dragi prieteni,

Am primit acum câteva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din păcate, este pozitiv. Cei cu care am intrat în contact zilele trecute au fost informaţi, eu sunt de astăzi în izolare, urmând întocmai indicaţiile echipei medicale din Parlamentul European.

Am respectat toate măsurile de protecţie în toate împrejurările, nu am simptome şi mă simt bine în acest moment. Am fost mereu conştient de periculozitatea acestui virus care ne-a schimbat total modul de viaţă în ultimul an, a suprasolicitat sistemul sanitar, medicii şi asistentele, a luat prea repede de lângă noi mulţi oameni dragi.

Fac şi un apel la responsabilitatea fiecărui cetăţean să fie atent, să-i protejeze pe ceilalţi izolându-se dacă are simptome sau dacă primeşte un rezultat de test pozitiv. Şi să anunţe medicii, pentru că starea se poate schimba de la o oră la alta.

Voi continua să muncesc de acasă, pe proiectele urgente din Parlamentul European şi din ţară care privesc ieşirea din această criză medicală, economică şi socială. Aveţi grijă de voi şi de cei dragi, protejaţi-vă sănătatea şi fiţi atenţi”, a scris Dacian Cioloş miercuri pe Facebook.

Cum a fost ucis un tânăr de 21 de ani din Suceava de o căprioară? Accidentul bizar s-a petrecut în Germania