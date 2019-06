Dacian Cioloș: USR-PLUS e gata să-și asume guvernarea, dacă e nevoie

Dacian Cioloș a declarat miercuri, la RFI, că alianța USR-PLUS este pregătită să preia guvernarea, „dacă e nevoie”.

”USR-PLUS este gata să-și asume inclusiv guvernarea, dacă e nevoie, însă pentru asta, cred că toată lumea de bun simț poate să înțeleagă, are nevoie de certitudinea că poate avea un sprijin în Parlament, pentru a lua decizii care vor fi așteptate de către cetățeni să fie luate de un Guvern legitim instalat”, a spus liderul PLUS.

Declarațiile acestuia vin chiar în ziua în care PNL a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. (Vezi TEXTUL AICI)

Cioloș mai speră că există suficienți oameni lucizi la PSD, care să înțeleagă că merg spre o fundătură cu Guvernul Dăncilă.