Mărturia terifiantă a fetei obligate să facă sex cu primarul: „Nici nu vreau să îmi mai amintesc ce a fost acolo“ / Mama tinerei: „A adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată” (VIDEO)

Noi informaţii ies la iveală în scandalul sexual din comuna Mogoşeşti Siret, acolo unde primarul Damian Butnariu a fost acuzat că a plătit pentru a întreţine relaţii sexuale cu minore traficate, chiar în sediul instituției. Acum, una din fetele care au fost abuzate de către edil confirmă spusele din spaţiul public şi povesteşte calvarul prin care a trecut, informează B1 TV.

Fata avea 17 ani atunci când Adrian Buduroi, un proxenet periculos din Paşcani, a răpit-o de la şcoală şi a dus-o la sediul Primăriei din Mogogşeşti Siret, pentru a face sex cu primarul Damian Butnariu. Tânăra, în vârstă acum de 30 de ani, a explicat că ar mai fi existat un caz de aceeaşi gravitate: tot când era minoră, a fost luată de la discotecă, împreună cu alte două fete şi au fost duse la primărie, fiind obligate să se prostitueze. Fata a spus că a avut nevoie de consilierea unui psiholog.

„Am fost luată de la discotecă de Buduroi Adrian, împreună cu alte două fete. Am fost duse la Mogoşeşti Siret, la Primărie. Am fost forţate, am fost luate în maşină şi forţate să mergem acolo. Acolo era primarul, înăuntru, dar mai multe detalii. Nu mai reuşesc să îmi aduc aminte totul cu lux de amănunte. Am găsit uşa deschisă, am scăpat, am fugit. După, am făcut recuperare, mulţumesc lui Dumnezeu mi-am revenit după trauma pe care am avut-o şi acum sunt ok. Nu vreau să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice”, a mărturisit fata, citată de Adevărul.

De asemenea, după izbucnirea scandalului în spaţiul public, şi mama fetei a avut un punct de vedere şi a confirmat cele întâmplate: „Diana avea în jur de 16-17 ani, nu avea 18 ani când s-a întâmplat, şi când a ajuns acasă, a adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată, în curte şi am chemat salvarea, am dus-o la Iaşi. Era bătută toată. Ştiu că a luat-o din Paşcani şi a dus-o la un primar”.

În motivarea sentinței din 2019 se precizează faptul că primarul Damian Butnariu a confirmat faptul că a întreținut raporturi sexuale cu două minore, chiar în sediul primăriei. Mai mult, acesta a precizat că a plătit pentru cele două tinere sume cuprinse între 100 și 150 de lei. (Detalii AICI) Acum, după scandalul mediatic, primarul îşi pune cenuşă în cap și anunță că s-a autosuspendat din PNL. (Detalii AICI)