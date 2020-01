Reacția primarului din Iași care a făcut sex cu două minore: E normal să fii atacat mediatic. Am puterea de a recunoaște în fața lui Dumnezeu când greșesc

Damian Butnariu, primarul comunei ieşene Mogoşeşti Siret, cel care a recunoscut în fața instanței că a făcut sex cu două minore traficate, susține că este atacat mediatic deoarece este an electoral.

Edilul a mai afirmat că are puterea de a recunoaște în fața lui Dumnezeu când greșește și că se autosuspendă din calitatea de membru al PNL Iași.

El a mai precizat că ”povestea” este veche de 13 ani, deși dosarul în care a făcut mărturia încă se judecă, sentința dată deja fiind abia în primă instanță.

Postarea primarului Damian Butnariu:

„În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toți cei care tânjesc la funcția ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche și incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor.

Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace și am și puterea de a recunoaște in fața lui Dumnezeu și a instanțelor de judecată atunci când greșesc.

Sunt membru al P.N.L. de la începutul carierei mele publice și ințeleg să mă pun la dispoziția conducerii partidului în această situație și rog să se ia act de dorința mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieși la suprafață in acest caz.

Le mulțumesc tuturor cetațenilor comunității mele pentru încrederea acordată. Ei sunt singurii care îmi cunosc caracterul personal și realizările în momentele critice din comună, realizări care vor rămâne mai presus de toate răutățile.

Sănătate multă tuturor!”

Primarul comunei Mogoşeşti Siret a recunoscut în fața instanței că a făcut sex cu două minore ce erau traficate, chiar în sediul instituţiei publice. Edilul PNL a făcut această declarație în calitate de martor, într-un dosar în care mai mulţi proxeneţi periculoşi din zona oraşului Paşcani sunt judecaţi pentru trafic de carne vie. (Detalii AICI)