Barna, despre cele 25 de OUG-uri: Multe dintre măsurile adoptate erau necesare și urgente (VIDEO)

Președintele USR, Dan Barna, a susținut că majoritatea măsurilor adoptate marți de Guvernul PNL, prin Ordonanță de Urgență, erau necesare și urgente.

Barna a insistat că toată această situație tensionată de pe scena politică din România ar fi fost evitată dacă anticipatele ar fi fost organizate mai devreme, așa cum a cerut USR de la început.

