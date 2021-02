Dan Barna: 50 de milioane de euro pentru orice spital cu risc de incendiu (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că sunt alocate 50 de milioane de euro disponibil ca orice spital din România să poată lua toate măsurile pentru a prevenii tragediile de tipul celei de la Spitalul Matei Balș.

„Avem, pe termen scurt, alocat 50 de milioane de euro disponibil ca orice spital din România, care are o secție cu risc suplimentar de incendiu, să poată să ia toate măsurile omenesc posibile, pentru că, întradevăr, un risc nu poți să-l elimini pe tot niciodată. Dar depinde foarte mult dacă sunt verificate la zi contactele, prizele, dacă se respectă cu strictețe regulile, să nu vină surse de incendiu, reșouri sau alte încălzitoare cu potențial de scântei. Adică este o componentă de infrastructură, de dotare, pentru care am alocat acești bani (…) Tragediile din ultima perioadă ar trebui să fie un semnal de alarmă”, a afirmat acesta.

Dan Barna a adăugat că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) are alocări dinstincte în domeniul sănătății.

