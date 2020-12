Dan Barna a anunțat portolofiile pe care le va prelua USR-PLUS: „Ministerul Justiției, Transporturilor, Sănătății, Cercetării Inovării și Digitalizării și Ministerul Economiei cu partea de anteprenoriat IMM-uri”

Dan Barna a anunțat vioneri searaă, după negocierile de la Vila Liac cu PNL și UDMR ce portofolii va prelua USR- PLUS în umătoarea guvernare. Portofoliile asumate de USR-PLUS sunt Justiția, Transporturi, Sănătate, Cercetare și Inovare și Digitalizare, Economie și Antreprenoriat. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal va avea Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Internelor, Ministerul Educației, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR își va asuma Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sportului și Tineretului.

Totodată, cele trei partide au decis ca primul - ministru să fie propunerea PNL, Florin Cîțu. PNL va lua șefia Camerei Deputaților, în timp de USR - PLUS va lua șefia Senatului. „Președintele Senatului va aparține unui candidat USR-PLUS, președintele Camerei unui candidat PNL. În ceea ce privește Guvernul, în afară de premier, am decis portofoliile: e vorba de doi vicepremieri. Guvernul va avea 18 ministere. DIn ele, 9 vor fi conduse de reprezentanți PNL, 6 de reprezentanți USR-PLUS și 3 de reprezentanți ai UDMR”, a declarat Ludovic Orban.

Cum se împart Ministerele la USR - PLUS

„Astăzi este un pas important spre o coaliție stabilă și spre o coaliție care să își asume guvernarea ăîn această perioadă complicată pentru România (...) Pe termen sucrt, românii așteaptă măsuri legate de criza sanitară, iar pe termen lung așteaptă acele măsuri care să reașeze românia pe o direcție fireascăd e dezvoltare.

Am găsit cea mai bună soluție pentur un Guvern (...) Portofoliile asumate de USR – PLUS sunt: Ministerul Justiției, Transporturilor; Sănătății; Cercetării Inovării și Digitalizării și Ministerul Economiei cu partea de anteprenoriat IMM-uri”, a declarat Dan Barna, după finalizarea negocierilor.

Totodată, după negocieri, liderul PLUS, Dacian Cioloș a ținut să precizeze că „Am reușit să oferim o strucutră de Guvern, cu un premier convenit! După o zi intensă de discuții, multă bunăvoină și credință din toate cele trei părți. Dan Barna v-a spus care sunt Ministerele asumate de USR- PLUS, Justiția pentru că avem mai multe proiecte în programul nostru de guvernare, pe care vrem să le asumăm prin Ministerul Justiției, dincolo de a repara ceea ce a stricat PSD și de a reda încredere justiției. Apoi Fondurile Europene inclusiv Planul de redresare și reziliență, în măsura în care vom fi pregătiți să investim aceste fonduri, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului. Am vizat antreprenoriatul că relansarea economiei va depinde de el. Va trebui să găsim soluții și avem soluții pentru HORECA. Cercetarea, Inovarea și Digitalizarea le-am pus într-un ministe, că asta înseamnă modernizarea administrațiie și conectarea cercetării românești la cercetarea europeană. Continuăm discuțiile pentru a finaliza programul de guvernare dar ce e mai greu a trecut”, a precizat liderul PLUS.

Florin Cîțu, următoarul premier

''Aș vrea să mulțumesc coaliției de centru dreapta pentru încrederea pe care mi-o acordă, sunt conștient de această responsabilitate de a conduce un Guvern în acest moment. Mă voi implica direct în zilele următoare pentru a finaliza planul de guvernare, este nevoie să avem un Guvern investit cât mai repede în zilele următoare pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm din domeniul de sănătate dar și în domeniul economic.'', spune Florin Cîțu.

Portofoliile pentru viitorul Guvern

Iată cum se vor împărții ministerele în viitorul Guvern, al PNL, USR - PLUS și UDMR:

PNL: Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Internelor, Ministerul Educației, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii

USR PLUS: Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Economie, Antreprenoriatului și Fonduri Europene.

UDMR: Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sportului și Tineretului