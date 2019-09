Dan Barna a anunțat pe cine votează la alegerile prezidențiale, dacă nu prinde chiar el turul al doilea

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a anunțat că îl va vota pe Klaus Iohannis, în cazul în care nu va ajunge el personal în turul al doilea, potrivit digi24.ro.



Așadar, liderul USR a declarat duminică seară, în direct la Digi24, că indiferent cine va fi contracandidatul lui Klaus Iohannis în turul al doilea, fie că e vorba de Viorica Dăncilă, de Mircea Diaconu sau de Theodor Paleologu, votul său va merge către „candidatul PNL”.



În aceeași apariție publică, Dan Barna a mai precizat că, odată ajunsă la guvernare, Alianța USR-PLUS va elimina pensiile speciale. Cu toate acestea, nu va reduce pensiile și salariile majorate.



„Sunt 2 milioane de pensionari cu pensie sub 1000 lei. E foarte bine că a crescut punctul de pensie și e normal să fie mărite, pentru că sunt oameni care trăiesc la limita subzistenței. Prin aceasta reformă, însă, pensiile mari, de lux, cresc și ele exponențial. Acest mecanism - pe care USR îl va desființa - ne duce în faliment. Nu ne putem permite pensii speciale care nu au legătură cu munca, ci doar cu drepturi convenite”, a spus Dan Barna.



El a precizat că pensiile speciale vor fi desființate, dar în rest, USR va respecta legislația pe pensii. „Nu vom tăia pensiile și salariile respectând cadrul legislativ”, a asigurat liderul USR.