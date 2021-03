Dan Barna a fost chemat de Departamentul de Luptă Antifraudă să dea socoteală în dosarul privind gestionarea proiectelor din fondurior europene

Vicepremierul Dan Barna a anunțat joi pe Facebook că a fost chemat de DLAF să dea explicații despre „activitatea antreprenorială pe care a desfășurat-o înainte de a intra în politică”.

„Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil și vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfășurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile solicitarea mea a dat roade și am primit o invitație de la DLAF pentru, și citez, “furnizarea informațiilor pe care le dețineți în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului” aflat în verificare. Era foarte bine dacă această invitație nu s-ar fi lăsat atât așteptată – am solicitat chiar eu acest lucru încă din campania de la prezidențiale din 2019, când s-au speculat din păcate enorm de multe neadevăruri în spațiul public”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Dan Barna susține că va „onora cu încredere” invitația DLAF.

„Acum sper că odată cu această invitație, pe care o voi onora cu încredere, să se lămurească toate aspectele, iar verificarea începută în campania electorală să își încheie parcursul și să scurteze drumul adevărului către lumină. Adevărul, onestitatea și transparența au caracterizat întreaga mea carieră – în politică și înainte – iar prezența mea la DLAF este exact garanția că asta nu este un slogan, ci un crez”, a mai scris Barna.

Este vorba despre dosarul deschis în urma unei anchete Rise Project, apărută în contextul campaniei prezidențiale. Dosarul a apărut în campania pentru alegerile prezidenţiale. La acea vreme, Barna spunea că dosarul ar fi fost o piatră de moară şi unul dintre motivele pentru care nu a intrat în turul 2.

În 2019, au apărut informaţii că DLAF investighează trei proiecte din fonduri europene, realizate de fosta firmă de consultanță a șefului USR, Dan Barna, despre care RISE Project a publicat un material în care arată mai multe nereguli.

Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF), organism aflat în subordinea Guvernului, care ține legătura cu instituția similară a Comisiei Europene, investighează proiectul „Punți comunitare”, proiectul „SES-am Deschide-te!” și proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural”, care au fost gestionate de fosta firmă de consultanță a lui Dan Barna, Grupul de consultanță pentru dezvoltare DCG SRL. Primele două proiecte au avut ca beneficiar Consiliul Județean Alba, iar al treilea a avut ca beneficiar chiar firma lui Dan Barna, arată un document publicat de RISE Project.