Dan Barna acuză sondajul Europa FM, realizat de IMAS, că este o încercare de demobilizare a „componentei active care vrea o Românie modernă”

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a acuzat, joi, sondajul Europa FM, realizat de către IMAS, că este o încercare de demobilizare a componentei active din societate, „care vrea o Românie modernă”.



„Eu am spus de câteva zile că vom vedea în ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate, care vor încerca de fapt să demobilizeze componenta aceasta activă care vrea o Românie modernă, care vrea o Românie care iese din marasmul a 30 de ani de politică.



Lucrul acesta se întâmplă deja, vedem un sondaj pe care realitatea din stradă nu-l confirmă în niciun fel. Eu sunt de două luni și jumătate în stradă, n-am întâlnit un om care să spună sau să prezinte spunând că Mircea Diaconu va fi cel care ajunge în turul doi. Este un sondaj… nu-l comentez, fiecare își decide propria metodologie și modalitate de comunicare”, a declarat Dan Barna, potrivit g4media.ro.



Prezidențiabilul USR-PLUS a explicat că, și la alegerile europarlamentare din luna mai, când Alianța s-a clasat pe trei (22,4% din voturile valabil exprimate), sondajele premergătoare scrutinului o creditau maximum 16% din intențiile de vot.



„Rezultatul a fost de 23% pentru că România reală, România responsabilă vine, votează și sunt foarte convins, și asta le-am transmis și colegilor și susținătorilor noștri, la vot vom dovedi din nou că avem dreptate. Pentru că valul acesta de oameni care au înțeles că nu mai putem continua numai să schimbăm etichete pe vechi bucăți de partide și să pretindem că ne-am primenit nu poate să mai continue.



Oamenii au înțeles, în sfârșit, că există o alternativă profesionistă, curată, onestă, e Alianța USR PLUS și sunt foarte convins că turul doi va fi Klaus Iohannis – Dan Barna pentru că este varianta firească pentru această etapă de dezvoltare a României. Nu mai putem rămâne în trecut. Sunt foarte încrezător în rezultat. E un rezultat, o fotografie pe care chiar nu îl comentez. Reacția străzii este cea care contează”, a conchis candidatul USR-PLUS, potrivit aceleiași surse.



La rândul său, Dacian Cioloș, liderul PLUS, consideră și el că noul sondaj IMAS, care îl dă pe Dan Barna abia al patrulea, după Mircea Diaconu și Viorica Dăncilă, încearcă să inducă ideea că prezidențiabilul Alianței nu are nicio șansă la turul al doilea al alegerilor, fiind o tentativă de demobilizare a potențialilor susținători ai candidatului USR-PLUS. (Detalii AICI)



Declarațiile celor doi lideri ai Alianței vin în contextul în care sondajul IMAS, realizat la comanda Europa FM, a surprins o înlănțuire surprinzătoare a candidaților înscriși în cursa către Cotroceni. Dacă președintele Klaus Iohannis conduce detașat potrivit sondajului, fiind cotat cu 45,7% din preferințele alegătorilor, Mircea Diaconu este al doilea, cu 16,7%, și nu Viorica Dăncilă (15,1%) sau Dan Barna (12,6%), care păreau să fie principalii favoriți în lupta pentru al doilea bilet în finala prezidențialelor, planificată pentru 24 noiembrie. (Detalii AICI)