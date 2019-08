Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din finalul anului, susține că probabil ar fi avut o reacţie mai rapidă în cazul tragediei din Caracal, dacă ar fi fost președinte, și ar fi convocat cu o viteză mai mare Consiliul Suprem de Apărare a Țării, potrivit g4media.ro.

„Probabil că aveam o viteză mai mare de reacție, o convocare mai rapidă a CSAT. Președintele Iohannis este un om bun, în regulă, dar face parte din vechea clasă politică care a adus România aici (…) Vreau să cred că dacă eu aș fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat (…) Ar trebui să înțelegem că ignoranța și neglijența generează efecte și ucid”, a spus Dan Barna, miercuri seara, la TVR.

Liderul USR a vorbit și despre cazul din Galați, acolo unde o minoră plină de sânge, în stare de șoc, a fost văzută pe stradă, lovindu-se de pasivitatea polițiștilor de la fața locului.