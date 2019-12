Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că Legea bugetului de stat pentru anul 2020 ar trebui trecută prin Parlament, susținând că angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect ar crea un precedent periculos.

„Nu doar că ar lăsa Parlamentul în offside, ci ar crea un precedent foarte periculos pentru că orice guvern viitor, poate nu la fel de bună credinţă cum este acesta, ar putea să folosească acest precedent. (...) Noi vom rămâne fermi pe solicitarea ca bugetul să fie dezbătut în Parlament pentru că aceasta este calea normală şi întotdeauna va exista o urgenţă”, a declarat Dan Barna.

”Fiecare guvern va sta până în ultimul moment şi va spune: «arde, haideţi să ne angajăm răspunderea». În felul acesta, dacă acceptăm să eliminăm dezbaterea pe buget practic rolul Parlamentului scade şi mai mult”, a mai spus Dan Barna.

